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Ввели патрулювання. У Полтаві підприємцям можуть відключати світло

Фото: у Полтаві підприємцям можуть відключати світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Полтаві підприємцям відключать електроенергію, якщо вони не вимикатимуть зовнішнє освітлення. У місті вже ввели патрулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Полтави Олександра Мамая в Telegram.

За його словами, сьогодні, 20 жовтня, о 15:00 вулиці міста почала патрулювати інспекція з благоустрою спільно зі співробітниками поліції.

"Підприємці, які не вимкнуть зовнішнє освітлення і не реагуватимуть на розпорядження та рекомендації, будуть відключені від електропостачання", - попередив Мамай.

Він також зазначив, що такі заходи є крайніми і розуміння намагатимуться досягти за допомогою переговорів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 20 жовтня у Полтавській області почалися віялові відключення електроенергії. Причиною цього стало різке збільшення рівня споживання.

Також ми писали, що мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей просять терміново знизити споживання електроенергії.

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ПолтаваЕлектроенергіябизнес