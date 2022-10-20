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В трьох областях України обмежують споживання електроенергії: подробиці

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Україна, Четвер 20 жовтня 2022 16:43
В трьох областях України обмежують споживання електроенергії: подробиці Фото: В трьох областях обмежують споживання електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 20 жовтня, в Харківській, Сумській, Полтавській областях почалися віялові відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НЕК "Укренерго".

"Диспетчерській центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях", - йдеться у повідомленні.

Причиною для цього стало різке збільшення рівня споживання електроенергії.

"Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю - визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго)", - додали в Укренерго.

Нагадаємо, що у Києві оприлюднили графіки погодинних відключень електроенергії.

НЕК "Укренерго" з 19 жовтня запровадило стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області. Відключення планується по 4 години кілька разів протягом дня.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що графіки віялових відключень електроенергії в Україні будуть застосовані у разі, якщо добровільне скорочення споживання електроенергії буде менше 20%.

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