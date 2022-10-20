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Ввели патрулирование. В Полтаве предпринимателям могут отключать свет

Фото: в Полтаве предпринимателям могут отключать свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Полтаве предпринимателям отключат электроэнергию, если они не будут выключать внешнее освещение. В городе уже ввели патрулирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Полтавы Александра Мамая в Telegram.

По его словам, сегодня, 20 октября, в 15:00 улицы города начала патрулировать инспекция по благоустройству совместно с сотрудниками полиции.

"Предприниматели, которые не выключат наружное освещение и не будут реагировать на предписания и рекомендации, будут отключены от электроснабжения", - предупредил Мамай.

Он также отметил, что такие меры являются крайними и понимания будут пытаться достичь при помощи переговоров.

Напомним, ранее стало известно, что 20 октября в Полтавской области начались веерные отключения электроэнергии. Причиной тому стало резкое увеличение уровня потребления.

Также мы писали, что жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей просят срочно снизить потребление электроэнергии.

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ПолтаваЭлектроэнергиябизнес