Ввели патрулирование. В Полтаве предпринимателям могут отключать свет

По его словам, сегодня, 20 октября, в 15:00 улицы города начала патрулировать инспекция по благоустройству совместно с сотрудниками полиции.

"Предприниматели, которые не выключат наружное освещение и не будут реагировать на предписания и рекомендации, будут отключены от электроснабжения", - предупредил Мамай.

Он также отметил, что такие меры являются крайними и понимания будут пытаться достичь при помощи переговоров.