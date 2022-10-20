Терміново! Мешканців Києва та 4 областей закликають зменшити споживання електроенергії

У центральних областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії. Мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей просять терміново зменшити споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні. Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії!" - йдеться в повідомленні.

В компанії додали, що це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

"Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю - визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго)", - підкреслюють в повідомленні.