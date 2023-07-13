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Ввела "рубльову зону" в Куп'янську. СБУ затримала колишню посадовицю міськради

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Харків, Четвер 13 липня 2023 12:27
Ввела "рубльову зону" в Куп'янську. СБУ затримала колишню посадовицю міськради Фото: СБУ затримала колишню чиновницю міськради Куп'янська, яка запровадила "рублеву зону" у місті (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала начальника фінансового відділу колишньої окупаційної адміністрації Куп’янська Харківської області. За час окупації міста вона встигла організувати фінансування "видатків" на потреби російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Затриманою виявилась колишня чиновниця міської ради Куп’янська, яка почала співпрацювати з рашистами одразу після повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.

Так, у період тимчасової окупації міста вона очолила "управління фінансів" місцевої адміністрації РФ.

"На цій "посаді" колаборантка запроваджувала "рубльову зону" в регіоні, а також - організувала фінансування "видатків" на потреби російських військ", - додали в СБУ.

Після звільнення Куп’янська зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисниці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років тюрми.

Звільнення Куп'янська Харківської області

Про звільнення Куп'янська Харківської області, яке було окуповано РФ під час масштабного вторгнення РФ в Україну, стало відомо у вересні 2022 року, коли ЗСУ вибили ворога з лівобережної частини міста. Раніше РБК-Україна писало, чому звільнення Куп'янська таке важливе.

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Служба безпеки України харков
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