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Ввела "рублевую зону" в Купянске. СБУ задержала бывшую чиновницу горсовета

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Харьков, Четверг 13 июля 2023 12:27
Ввела "рублевую зону" в Купянске. СБУ задержала бывшую чиновницу горсовета Фото: СБУ задержала бывшую чиновницу горсовета Купянска, которая ввела "рублевую зону" в городе (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала начальника финансового отдела бывшей оккупационной администрации Купянска Харьковской области. За время оккупации города она успела организовать финансирование "расходов" на нужды российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Задержанной оказалась бывшая чиновница городского совета Купянска, которая начала сотрудничать с рашистами сразу после полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

Так, в период временной оккупации города она возглавила "управление финансов" местной администрации РФ.

"На этой "должности" коллаборантка вводила "рублевую зону" в регионе, а также - организовала финансирование "расходов" на нужды российских войск", - добавили в СБУ.

После освобождения Купянская злоумышленница пыталась скрываться от правосудия. Однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Освобождение Купянска Харьковской области

Об освобождении Купянска Харьковской области, который был оккупирован РФ во время масштабного вторжения РФ в Украину, стало известно в сентябре 2022 года, когда ВСУ выбили врага из левобережной части города. Ранее РБК-Украина писало, почему освобождение Купянска так важно.

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