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В Украине могут ввести чрезвычайное положение: что известно

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Киев, Среда 23 февраля 2022 11:08
В Украине могут ввести чрезвычайное положение: что известно Фото: заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

Сегодня, 23 февраля Верховная рада может ввести чрезвычайное положение в Украине. Формат сейчас обсуждается.

Об этом сказала РБК-Украина заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Это очень вероятно. В каких именно регионах (вводить ЧП, - ред.) решает СНБО. Ждем их решения", - сказала она.

Как написала в своем Telegram нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская, вероятно, введение чрезвычайно состояния будет касаться, прежде всего Донецкой и Луганской областей, а также вероятно, Киева и области, Харьковской и Херсонской области.

Согласно закону, чрезвычайное положение вводится максимум на 60 дней с возможностью пролонгации по необходимости.

Обновлено 11:27. Также стало известно, что мэр города Днепр Борис Филатов заявил во время своего обращения на сессии горсовета, что на Днепропетровщине могут ввести режим чрезвычайного положения.

При этом он отметил, что идет с сессии на совещание с Офисом президента по этому поводу. Решение о внедрении такого режима может утвердить Верховная рада.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль вчера заявил, что на заседаниях СНБО не принимались решения о военном положении в Украине.

Впрочем, отметим, что очередное заседание СНБО проводится и сегодня, пока ожидается брифинг по его итогам.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с силовиками и главами фракций Верховной рады обсуждал возможность введения чрезвычайного положения в приграничных с Россией областях.

Он также заявлял, что страна перейдет на военное положение только в случае широкомасштабной войны с Россией.

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