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Введут ли в Украине комендантский час: ответ Данилова

Новина українською →
Киев, Среда 23 февраля 2022 12:16
Введут ли в Украине комендантский час: ответ Данилова Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил, будут ли в Украине вводить комендантский час. По его словам, такие решения будут принимать при необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Данилова после заседания СНБО.

Данилов назвал условие для введения комендантского часа в Украине.

"(Вводить будут, - ред.) в зависимости от ситуации. Обеспечивать безопасность в случае необходимости - это наша задача", - заявил секретарь СНБО.

Что такое комендантский час

Закон о чрезвычайном положении предусматривает особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения.

Комендатуры на местах могут вводить комендантский час с запретом находиться на улицах без специальных пропусков в установленные часы суток. Обычно это ночное время. Контролируют выполнение этих распоряжений жителями определенного населенного пункта военный комендант и специальные комендантские патрули (военнослужащие или сотрудники полиции), вооруженные огнестрельным оружием.

Если человек во время комендантского часа находится на улице без разрешения или основательных причин, то комендантский патруль вправе его задержать для проверки документов и чтобы установить причину нарушения комендантского часа.

По всей Украине вводят ЧП

В Украине вводят чрезвычайное положение. Его вводят во всех украинских областях, кроме Луганской и Донецкой.

С таким обращением СНБО обратился к Верховной раде. ЧС в Украине планируют ввести на 30 дней, режим может быть продлен до 60 дней.

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