Введение санкций ЕС против Беларуси могут сорвать, - журналист

Фото: флаг ЕС (flickr.com european_parliament)

Греция или Кипр могут не дать финальный "зеленый свет"

Европейский Союз может столкнуться с проблемой введения санкций против Беларуси. Причиной может стать позиция Греции и Кипра.

Об этом написал на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк.

Отметим, что саммит ЕС 19 августа договорился о санкциях в отношении Беларуси.

"Есть небольшое опасение, что Греция или Кипр могут не дать финальный "зеленый свет" санкциям в отношении Беларуси, пока ЕС не даст "зеленый свет" санкциям в отношении Турции", - написал он.

Греция и Кипр хотят санкций против Турции из-за проведения морских исследований природного газа в спорных районах. Они критикуют блок за то, что он не решается ввести санкции.

Напомним, результаты выборов в Беларуси не признали в Европейском союзе, , заявив, что президентство Лукашенко нельзя считать легитимным.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в ЕС в ближайшее время введут санкции против значительного числа белорусских должностных лиц "из-за насилия, репрессий и фальсификации выборов".

Отметим, что в Европейском союзе считают, что президент Беларуси Александр Лукашенко лишен демократической легитимности.