ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Введение санкций ЕС против Беларуси могут сорвать, - журналист

Брюссель, Четверг 20 августа 2020 13:20
Введение санкций ЕС против Беларуси могут сорвать, - журналист
Фото: флаг ЕС (flickr.com european_parliament)
Автор: Анастасия Рокитна

Греция или Кипр могут не дать финальный "зеленый свет"

Европейский Союз может столкнуться с проблемой введения санкций против Беларуси. Причиной может стать позиция Греции и Кипра.

Об этом написал на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк.

Отметим, что саммит ЕС 19 августа договорился о санкциях в отношении Беларуси.

"Есть небольшое опасение, что Греция или Кипр могут не дать финальный "зеленый свет" санкциям в отношении Беларуси, пока ЕС не даст "зеленый свет" санкциям в отношении Турции", - написал он.

Греция и Кипр хотят санкций против Турции из-за проведения морских исследований природного газа в спорных районах. Они критикуют блок за то, что он не решается ввести санкции.

Напомним, результаты выборов в Беларуси не признали в Европейском союзе, , заявив, что президентство Лукашенко нельзя считать легитимным.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в ЕС в ближайшее время введут санкции против значительного числа белорусских должностных лиц "из-за насилия, репрессий и фальсификации выборов".

Отметим, что в Европейском союзе считают, что президент Беларуси Александр Лукашенко лишен демократической легитимности.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины СанкцииБеларусьЕвросоюз
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь