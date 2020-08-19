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Лукашенко лишен демократической легитимности, - Боррель

Среда 19 августа 2020 16:24
Лукашенко лишен демократической легитимности, - Боррель
Фото: Жозеп Боррель (flickr com fotomaec)
Автор: Игорь Литвиненко

ЕС не признает результаты выборов в Беларуси

В Европейском союзе считают, что президент Беларуси Александр Лукашенко лишен демократической легитимности. Такая позиция связана с тем, что в Евросоюзе не признали результаты президентских выборов в Беларуси.

Об этом сообщает Reuters.

По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, Евросоюз планирует выразить "осуждение и неприятие" режиму Лукашенко.

"Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишен демократической легитимности после непризнанной победы на выборах", - заявил Боррель.

Напомним, сегодня проходит экстренное заседание Совета Европы по вопросам Беларуси, где планируют рассмотреть вопрос введения санций против ответственных за силовой разгон демонстрантов и фальсификации.

Ранее РБК-Украина писало, что Польша не хочет, чтобы реакция Европейского союза на события Беларуси ограничивалась лишь введением санкций.

Отметим, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. При этом в Евросоюзе и других мировых странах выступили с заявлениями, в которых не признали результаты голосования. В то же время в Беларуси начали массовые протесты, для разгона которых правоохранители применяли силу.

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