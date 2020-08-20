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Введення санкцій ЄС проти Білорусі можуть зірвати, - журналіст

Брюссель, Четвер 20 серпня 2020 13:20
Введення санкцій ЄС проти Білорусі можуть зірвати, - журналіст
Фото: прапор ЄС (flickr.com european_parliament)
Автор: Анастасия Рокитна

Греція або Кіпр можуть не дати фінальне "зелене світло"

Європейський Союз може зіткнутися із проблемою введення санкцій проти Білорусі. Причиною може стати позиція Греції та Кіпру.

Про це написав на своїй сторінці у Twitter журналіст Рікард Джозвяк.

Зазначимо, що саміт ЄС 19 серпня домовився про санкції щодо Білорусі.

"Є невелике побоювання, що Греція або Кіпр можуть не дати фінальне "зелене світло" санкціям щодо Білорусі, поки ЄС не дасть "зелене світло" санкціям щодо Туреччини", - написав він.

Греція та Кіпр хочуть санкцій проти Туреччини через проведення морських досліджень природного газу в спірних районах. Вони критикують блок за те, що він не наважується ввести санкції.

Нагадаємо, результати виборів в Білорусі не визнали в Європейському союзі, заявивши, що президентсво Лукашенко не можна вважати легітимним.

Крім цього РБК-Україна писало, що в ЄС найближчим часом введуть санкції проти значного числа білоруських посадових осіб "за насильство, репресії та фальсифікацію виборів".

Зазначимо, у Європейському союзі вважають, що президент Білорусі Олександр Лукашенко позбавлений демократичної легітимності.

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