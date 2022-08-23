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Введение налога на импорт только усугубит кризис в Украине, - эксперт

Фото: введение налога на импорт только усугубит кризис в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Инициатива по введению 10%-го налога на импорт, предложенная властями, не решит проблему с дефицитом валюты, зато значительно углубит существующий экономический кризис в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономиста Андрея Новака.

"Инициатива по повышению налогов говорит о том, что нынешняя власть не обладает даже азами экономической науки. Ведь наука говорит: ответом на экономический кризис должно быть снижение налоговой нагрузки на бизнес и граждан. Тогда, постепенно, страна из этого кризиса начинает выходить. У нас же, во время глубокого кризиса, при падении ВВП, по разным оценкам, на 35-50%, правительство пытается увеличить налоговую нагрузку. Результаты такого подхода экономической науке тоже хорошо известны: кризис в стране будет только углубляться и становиться тяжелее", - пояснил Новак.

Эксперт подчеркнул: особенно неправильным этот подход является, учитывая масштабную международную финансовую поддержку, которую сейчас получает Украина. Ведь в таких условиях власть должна максимально использовать донорский ресурс, и поддерживать отечественный бизнес и граждан.

"Правительство вместо того, чтобы в полной мере воспользоваться преференциями, инициирует увеличение налогов. И это в то время, когда Украина имеет возможности значительно увеличить экономическую поддержку, ведь весь мир понимает: мы сейчас бьемся не только за себя, но и за весь цивилизованный мир. В таких условиях увеличение налогов - это как минимум непрофессионально, а как максимум - надо рассматривать вопрос, почему мы до сих пор не избавились от внутренних врагов, которые занимают очень высокие должности", - резюмировал Новак.

Напомним, ранее глава министерства финансов Сергей Марченко назвал введение налога на импорт непростой и спорной инициативой: он подчеркнул, что нужно хорошо проанализировать ее последствия и риски, и, возможно, стоит и вовсе отказаться от этой идеи.

В свою очередь член президиума Совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский заявил, что "импортный" налог обрушит экономику, приведет к уничтожению отечественной промышленности.

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