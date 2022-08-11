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Введение налога на импорт может привести к росту контрабанды, - эксперт

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Четверг 11 августа 2022 11:18
Введение налога на импорт может привести к росту контрабанды, - эксперт Фото: введение налога на импорт приведет к росту контрабанды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Инициатива правительства, согласно которой импортерам придется платить в бюджет 10-процентную "комиссию" из каждой покупке валюты в оплату импортных поставок, придавит деловую активность и приведет к переходу импортеров в "тень".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на старшего экономиста Центра экономической стратегии Юрия Гайдая.

"Контрабанда - зло само по себе. Но сейчас ее возможный рост добавит давление на наличный валютный рынок, ослабив положительный эффект от этого шага (введение налога на импорт, - ред.)", - считает эксперт.

Также, по его словам, дополнительная налоговая нагрузка придавит деловую активность в Украине.

Напомним, ранее инициативу по "импортному" налогу раскритиковал член президиума Совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский. По его словам, это решение приведет к росту инфляции и росту объемов контрабанды, в то время, как украинская промышленность может окончательно прийти в упадок.

В свою очередь, исполнительный директор ЕВА Анна Деревянко заявила, что от введения налога на импорт пострадает как украинский бизнес, продукция которого потеряет конкурентоспособность как на мировом рынке, так и населения, которому придется платить больше за товары и услуги.

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