Введення податку на імпорт тільки поглибить економічну кризу в Україні, - експерт

"Ініціатива щодо підвищення податків говорить про те, що нинішня влада не володіє навіть азами економічної науки. Адже наука говорить: відповіддю на економічну кризу має бути зниження податкового навантаження на бізнес і громадян. Тоді, поступово, країна з цієї кризи починає виходити. У нас же, під час глибокої кризи, при падінні ВВП, за різними оцінками, на 35-50%, уряд намагається податкове навантаження збільшити. Результати такого підходу економічній науці теж добре відомі: криза у країні буде тільки поглиблюватися та ставати важчою", - пояснив Новак.

Експерт наголосив: особливо неправильним цей підхід є, враховуючи масштабну міжнародну фінансову підтримку, яку зараз отримує Україна. Адже у таких умовах влада має максимально використовувати донорський ресурс, та підтримувати вітчизняний бізнес та громадян.

"Уряд замість того, аби повною мірою скористатися преференціями, ініціює збільшення податків. І це в той час, коли Україна має можливості значно збільшити економічну підтримку, адже весь світ розуміє: ми зараз б’ємося не тільки за себе, а й за увесь цивілізований світ. У таких умовах збільшення податків - це як мінімум непрофесійно, а як максимум - треба розглядати питання, чому ми досі не позбулися внутрішніх ворогів, які займають дуже високі посади", - резюмував Новак.

Нагадаємо, раніше глава міністерства фінансів Сергій Марченко назвав введення податку на імпорт непростою та спірною ініціативою: він підкреслив, що потрібно гарно проаналізувати її наслідки та ризики, і, можливо, варто й зовсім відмовитися від цієї ідеї.

Своєю чергою член президії ради Федерації роботодавців України Олександр Соколовський заявив, що "імпортний" податок обрушить економіку, призведе до знищення вітчизняної промисловості.

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