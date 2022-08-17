Введение 10% сбора на импорт является вредным для бизнеса Украины, - СУП

"Введение 10% сбора на импорт является вредным для всего бизнеса в Украине, поскольку увеличит стоимость товаров, которые производятся в Украине на импортном сырье или комплектующих, стимулировать рост нелегальных схем завоза товаров и сырья для производства, а также приведет к вынужденной релокации производства из Украины в страны ЕС", - сказано в заявлении.

Предприниматели отметили: сбор на импорт фактически является введением дополнительного налога для всех субъектов хозяйствования, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. А увеличение объемов налогообложения окажет негативное влияние на деятельность бизнеса, который и так страдает от войны.

"По имеющимся данным, количество предприятий, пострадавших в результате боевых действий в зависимости от региона, составляет от 65 до 90% от их общего количества. Согласно последним оценкам НБУ, до конца этого года инфляция в Украине будет ускоряться и достигнет 31% (по оценкам независимых экспертов - не менее 50%). В свою очередь, экономика Украины сократится на треть в 2022 году и не сможет восстановиться в 2023 - 2024 годах", - напомнили в СУП.

Именно поэтому, убеждены предприниматели, введение нового налога недопустимо, ведь только ускорит кризисные явления в украинской экономике.

"Союз выступает категорически против введения дополнительного налогообложения и отмену налоговых льгот, которые связаны с импортом оборудования, средств производства, механизмов, а также импортного сырья, которая используется на производствах в Украине. Этот шаг направлен на уничтожение украинских предпринимателей, которые работают в Украине и держат экономический фронт", - резюмировали в СУП.

Напомним, ранее глава министерства финансов Сергей Марченко назвал введение налога на импорт непростой и спорной инициативой: он подчеркнул, что нужно хорошо проанализировать ее последствия и риски, и, возможно, стоит и вовсе отказаться от этой идеи.

В свою очередь член президиума Совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский заявил, что "импортный" налог обрушит экономику, приведет к уничтожению отечественной промышленности.