Запровадження 10% збору на імпорт є шкідливим для бізнесу України, - СУП

"Запровадження 10% збору на імпорт є шкідливим для всього бізнесу в Україні, оскільки збільшить вартість товарів, які виробляються в Україні на імпортній сировині або комплектуючих, стимулюватиме зростання нелегальних схем завезення товарів та сировини для виробництва, а також призведе до вимушеної релокації виробництва з України в країни ЄС", - сказано в заяві.

Підприємці наголосили: збір на імпорт фактично є введенням додаткового податку для всіх суб’єктів господарювання, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю. А збільшення обсягів оподаткування матиме негативний вплив на діяльність бізнесу, який і так потерпає від війни.

"За наявними даними, кількість підприємств, які постраждали внаслідок бойових дій в залежності від регіону, складає від 65 до 90% від їх загальної кількості. Згідно з останніми оцінками НБУ, до кінця цього року інфляція в Україні прискорюватиметься та сягне 31% (за оцінками незалежних експертів - щонайменше 50%). Своєю чергою, економіка України скоротиться на третину у 2022 році та не зможе відновитись у 2023 - 2024 роках", - нагадали у СУП.

Саме тому, переконані підприємці, введення нового податку неприпустиме, адже тільки пришвидшить кризові явища в українській економіці.

"Спілка виступає категорично проти запровадження додаткового оподаткування та скасування податкових пільг, які пов’язані з імпортом обладнання, засобів виробництва, механізмів, а також імпортної сировини, яка використовується на виробництвах в Україні. Цей крок направлений на знищення українських підприємців, які працюють в Україні та тримають економічний фронт", - резюмували у СУП.

Нагадаємо, раніше глава міністерства фінансів Сергій Марченко назвав введення податку на імпорт непростою та спірною ініціативою: він підкреслив, що потрібно гарно проаналізувати її наслідки та ризики, і, можливо, варто й зовсім відмовитися від цієї ідеї.

Своєю чергою член президії ради Федерації роботодавців України Олександр Соколовський заявив, що "імпортний" податок обрушить економіку, призведе до знищення вітчизняної промисловості.