UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

"Вважаю своїм обов’язком": Мерц дасть Зеленському пораду перед зустріччю з Трампом

Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче дати пораду президенту Володимирові Зеленському щодо його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке медіа n-tv.de.

Видання нагадує, що зустріч Мерца із Трампом у Білому домі була вдалою. А ось одна із зустрічей Трампа із Зеленським у Білому домі "завершилася історичним скандалом".

Саме тому Мерц "вважає своїм обов'язком" запропонувати Зеленському пораду перед його черговим візитом у Вашингтон, який відбудеться 18 серпня. Ба більше, Мерц каже, що Зеленський нібито просив його про це.

Мерц зазначив, що Зеленський бачив, що німецько-американська зустріч на рівні лідерів була зовсім іншою, ніж його власна. Окрім цього Мерц разом із європейськими партнерами "дадуть йому кілька добрих порад" напередодні поїздки до США. 

ЗМІ зазначає, що лідери ЄС хочуть "наскільки це можливо" підтримати Зеленського  на шляху до ймовірної зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зустріч Трампа та Путіна

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели переговори на військовій базі в Анкориджі на Алясці.

Дорогою з Аляски до Вашингтону Трамп провів телефонні розмови із Зеленським та лідерами країн НАТО.

Також відомо, що Трамп хоче провести тристоронню зустріч із лідерами України та Росії вже наступної п'ятниці, 22 серпня. При цьому Путін публічно не обіцяв провести таку зустріч.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фрідріх МерцДональд ТрампВолодимир Зеленський