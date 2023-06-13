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Считает его своим. Лукашенко размечтался об ударах российским ядерным оружием

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Вторник 13 июня 2023 18:35
Считает его своим. Лукашенко размечтался об ударах российским ядерным оружием Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет иметь контроль над ядерным оружием, которое на территории страны разместит Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лукашенко.

По его словам, российские власти разместят ядерное оружие на территории Беларуси уже в ближайшие дни. Он также рассказал, что в Беларуси есть средства для размещения ракет большой дальности, если это когда-нибудь понадобится.

"Для применения только одна причина – это агрессия против Беларуси. И это решение будет немедленным ответом. Я это говорил уже несколько раз. Я думаю вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие (ядерное – ред.). Но вы поймите , не дай Бог, мне придется принимать решение о применении этого оружия в настоящее время. Но никаких колебаний не будет", - заявил Лукашенко.

Однако ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что ядерное оружие будет только храниться на территории Беларуси. А контроль над ней будет принадлежать России. Также известно, что оружие будет размещено после того, как специальные хранилища для его размещения будут готовы. Примерно это 7-8 июля.

Перемещение ядерного оружия РФ в Беларусь

В конце мая этого года главы Министерств обороны РФ и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Согласно ему, РФ передаст Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

В ЕС осудили такие планы РФ, отметив, что такое решение нарушит обязательства, взятые на себя Россией в Будапештском меморандуме. Согласно ему Беларусь должна была ликвидировать все имеющееся ядерное оружие.

Более подробно о размещении ядерного оружия читайте в материале РБК-Украина - "Ставки растут. Зачем Путину ядерное оружие в Беларуси и есть ли угроза для Украины".

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