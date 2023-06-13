Считает его своим. Лукашенко размечтался об ударах российским ядерным оружием

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет иметь контроль над ядерным оружием, которое на территории страны разместит Россия.

По его словам, российские власти разместят ядерное оружие на территории Беларуси уже в ближайшие дни. Он также рассказал, что в Беларуси есть средства для размещения ракет большой дальности, если это когда-нибудь понадобится.

"Для применения только одна причина – это агрессия против Беларуси. И это решение будет немедленным ответом. Я это говорил уже несколько раз. Я думаю вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие (ядерное – ред.). Но вы поймите , не дай Бог, мне придется принимать решение о применении этого оружия в настоящее время. Но никаких колебаний не будет", - заявил Лукашенко.

Однако ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что ядерное оружие будет только храниться на территории Беларуси. А контроль над ней будет принадлежать России. Также известно, что оружие будет размещено после того, как специальные хранилища для его размещения будут готовы. Примерно это 7-8 июля.

Перемещение ядерного оружия РФ в Беларусь

В конце мая этого года главы Министерств обороны РФ и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Согласно ему, РФ передаст Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

В ЕС осудили такие планы РФ, отметив, что такое решение нарушит обязательства, взятые на себя Россией в Будапештском меморандуме. Согласно ему Беларусь должна была ликвидировать все имеющееся ядерное оружие.

Более подробно о размещении ядерного оружия читайте в материале РБК-Украина - "Ставки растут. Зачем Путину ядерное оружие в Беларуси и есть ли угроза для Украины".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.