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ВУЗы Японии подготовили для украинцев специальную программу: как принять участие

ВУЗы Японии подготовили для украинцев специальную программу (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Шестнадцать японских университетов присоединились к государственной программе и готовы принять украинских студентов. Они предлагают краткосрочные программы продолжительностью от одного до двух лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Инициативу возглавляет токийская организация Pathways Japan, которая оказывает помощь беженцам из Сирии и Афганистана в вопросах образования и карьеры. Заявки на поступление будут открыты до 24 июня, и ожидается, что успешные кандидаты прибудут в Японию к августу, прежде чем в сентябре начнется новый учебный год. Подать заявку можно на сайте организации.

Отобранным студентам Япония предоставит авиабилеты, жилье, помощь в выдаче виз и вида на жительство, а также стипендию, или помощь в поиске работы на неполный рабочий день. Всего японские университеты готовы принять около 70 украинских студентов. Кандидаты должны быть незамужними, быть украинцами или иностранными гражданами, которые не могут вернуться в свою страну, а также владеть японским или английским языком.

В учебных заведениях убеждены, что эта инициатива также станет обучающим опытом для японских студентов. По их словам, это даст им шанс помочь пострадавшим от войны студентам из Украины построить новую жизнь в Японии.

Ранее сообщалось, что Япония объявила новые санкции против 133 человек из Российской Федерации и "ЛДНР" из-за войны против Украины. Также в список включили 70 компаний.

Кроме того, Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.

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