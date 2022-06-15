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Вузи Японії підготували для українців спеціальну програму: як взяти участь

Вузи Японії підготували для українців спеціальну програму (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Шістнадцять японських університетів приєдналися до Державної програми і готові прийняти українських студентів. Вони пропонують короткострокові програми тривалістю від одного до двох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Ініціативу очолює Токійська організація Pathways Japan, яка надає допомогу біженцям з Сирії та Афганістану в питаннях освіти і кар'єри. Заявки на вступ будуть відкриті до 24 червня, і очікується, що успішні кандидати прибудуть до Японії до серпня, перш ніж у вересні розпочнеться новий навчальний рік. Подати заявку можна на сайті організації.

Відібраним студентам Японія надасть авіаквитки, житло, допомогу у видачі віз та посвідки на проживання, а також стипендію, або допомогу в пошуку роботи на неповний робочий день. Всього Японські університети готові прийняти близько 70 українських студентів. Кандидати повинні бути незаміжніми, бути українцями або іноземними громадянами, які не можуть повернутися у свою країну, а також володіти японською або англійською мовою.

У навчальних закладах переконані, що ця ініціатива також стане навчальним досвідом для японських студентів. За їх словами, це дасть їм шанс допомогти постраждалим від війни студентам з України побудувати нове життя в Японії.

Раніше повідомлялося, що Японія оголосила нові санкції проти 133 осіб з Російської Федерації і "ЛДНР" через війну проти України. Також в список включили 70 компаній.

Крім того, Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію. До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень.

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