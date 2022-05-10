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Япония объявила новые санкции против России

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Япония, Вторник 10 мая 2022 05:06
Япония объявила новые санкции против России Фото: Япония объявила новые санкции против России (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Министерстве иностранных дел Японии обнародовало расширенные санкционные списки против 133 человек из Российской Федерации, "ЛДНР" из-за войны против Украины. В список включили 70 компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В новый санкционный список вошли более 130 человек, в том числе премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, главари "ЛДНР", а также родственники бизнесмена Геннадия Тимченко.

Кроме прочего, Япония ввела ряд экспортных санкций. Был расширен перечень попавших под санкционные меры компаний и организаций, которые, по мнению Токио, связаны с оборонным сектором. Например, "Алмаз-Антей" и корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

Напомним, Евросоюз пока не согласовал новый пакет антироссийских санкций из-за позиции некоторых государств.

Кроме того, ЕС готовится ввести эмбарго на нефть из России, которое вступит в силу через шесть месяцев.

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