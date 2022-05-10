Япония объявила новые санкции против России

В Министерстве иностранных дел Японии обнародовало расширенные санкционные списки против 133 человек из Российской Федерации, "ЛДНР" из-за войны против Украины. В список включили 70 компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В новый санкционный список вошли более 130 человек, в том числе премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, главари "ЛДНР", а также родственники бизнесмена Геннадия Тимченко.

Кроме прочего, Япония ввела ряд экспортных санкций. Был расширен перечень попавших под санкционные меры компаний и организаций, которые, по мнению Токио, связаны с оборонным сектором. Например, "Алмаз-Антей" и корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".