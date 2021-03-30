Вулкан Мерапи в Индонезии выбросил горячие облака на 1,5 км

По данным центра, 29 марта сейсмологи зафиксировали около шести выбросов лавы. При этом за несколько часов до выброса вулканического облака специалисты зафиксировали по меньшей мере 19 выбросов лавы.

Раскаленная магма растеклась на расстояние 1 тысяч километров. Кроме того, за этот промежуток времени в районе произошло порядка 50 небольших землетрясений.

Согласно прогнозам экспертов, лава и горячие облака затронут несколько районов на юге и юго-западе острова.