Вулкан Мерапи в Индонезии выбросил горячие облака на 1,5 км

Вулкан Мерапи выбросил горячие облака на расстояние 1,5 км в юго-западном направлении. Вулкан находится на индонезийском острове Ява.
Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на национальный Центр исследования геологических катастроф.
По данным центра, 29 марта сейсмологи зафиксировали около шести выбросов лавы. При этом за несколько часов до выброса вулканического облака специалисты зафиксировали по меньшей мере 19 выбросов лавы.
Раскаленная магма растеклась на расстояние 1 тысяч километров. Кроме того, за этот промежуток времени в районе произошло порядка 50 небольших землетрясений.
Согласно прогнозам экспертов, лава и горячие облака затронут несколько районов на юге и юго-западе острова.
Напомним, в марте в Индонезии снова проснулся вулкан Синабунг. Он выбросил столб пепла на высоту 5 километров над вершиной кратера.
Кроме того, на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Вулкан выбросил столб пепла в сторону города Катания.
Также в Гватемале начал извержение вулкан Пакая. Пепел был выброшен на высоту до 500 метров.