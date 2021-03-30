Вулкан Мерапі в Індонезії викинув гарячі хмари на 1,5 км

За даними центру, 29 березня сейсмологи зафіксували близько шести викидів лави. При цьому за кілька годин до викиду вулканічної хмари фахівці зафіксували щонайменше 19 викидів лави.

Розпечена магма розтеклася на відстань 1 тисяч кілометрів. Крім того, за цей проміжок часу в районі сталося близько 50 невеликих землетрусів.

Згідно з прогнозами експертів, лава і гарячі хмари порушено кілька районів на півдні і південно-заході острова.