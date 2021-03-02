Столб дыма 5 км: в Индонезии снова проснулся вулкан Синабунг

В Индонезии вулкан Синабунг вновь проснулся . Во вторник утром, 2 марта, он выбросил столб пепла на высоту 5 километров над вершиной кратера.

Вулканологи зафиксировали 13 отдельных взрывов. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Правительство Индонезии заявило, что непосредственной опасности для местных жителей нет. Однако много людей, живущих неподалеку от вулкана, напуганы и боятся покидать свои дома из-за густого вулканического пепла над кратером.

#Indonésie : Puissante éruption du volcan #Sinabung ce mardi sur l'île de #Sumatra. La colonne de cendres et de fumée a atteint 5000 mètres d'altitude pic.twitter.com/xl5H21Pnf6 — Tracy (M) (@Tracy19M) March 2, 2021

По словам офицера по мониторингу Мухаммада Нурула Асрори, это самое большое облако пепла, которое он видел с 2010 года. Тогда вулкан проснулся впервые за 400 лет.

Un timelapse muestra la evolución de las explosiones del volcán Sinabung en Sumatra, #Indonesia.



@id_magma pic.twitter.com/gUl50mBafo — Servicio de Información Pública (@infopublicave) March 2, 2021