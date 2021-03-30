Вулкан Мерапи в Индонезии выбросил горячие облака на 1,5 км
Вулкан Мерапи выбросил горячие облака на расстояние 1,5 км в юго-западном направлении. Вулкан находится на индонезийском острове Ява.
Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на национальный Центр исследования геологических катастроф.
По данным центра, 29 марта сейсмологи зафиксировали около шести выбросов лавы. При этом за несколько часов до выброса вулканического облака специалисты зафиксировали по меньшей мере 19 выбросов лавы.
Раскаленная магма растеклась на расстояние 1 тысяч километров. Кроме того, за этот промежуток времени в районе произошло порядка 50 небольших землетрясений.
Pemantauan visual Gunung #Merapi hari ini Selasa, 30 Maret 2021 dari kamera CCTV FREKOM di Kemirikebo dan Tritis (sektor barat daya) serta Kalitengah Lor (sektor tenggara). pic.twitter.com/VrE7hGjQvW— FREKOM Merapi (@frekom_diy) March 30, 2021
Согласно прогнозам экспертов, лава и горячие облака затронут несколько районов на юге и юго-западе острова.
Awan panas Guguran Merapi pagi tadi dari lapangan Gor Kaliurang— IG: Merapi_Uncover (@merapi_uncover) March 27, 2021
: Anggit pic.twitter.com/Y6laQatgbZ
Напомним, в марте в Индонезии снова проснулся вулкан Синабунг. Он выбросил столб пепла на высоту 5 километров над вершиной кратера.
Кроме того, на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Вулкан выбросил столб пепла в сторону города Катания.
Также в Гватемале начал извержение вулкан Пакая. Пепел был выброшен на высоту до 500 метров.