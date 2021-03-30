Вулкан Мерапи в Индонезии выбросил горячие облака на 1,5 км

Вулкан Мерапи выбросил горячие облака на расстояние 1,5 км в юго-западном направлении. Вулкан находится на индонезийском острове Ява.

Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на национальный Центр исследования геологических катастроф.

По данным центра, 29 марта сейсмологи зафиксировали около шести выбросов лавы. При этом за несколько часов до выброса вулканического облака специалисты зафиксировали по меньшей мере 19 выбросов лавы.

Раскаленная магма растеклась на расстояние 1 тысяч километров. Кроме того, за этот промежуток времени в районе произошло порядка 50 небольших землетрясений.

Pemantauan visual Gunung #Merapi hari ini Selasa, 30 Maret 2021 dari kamera CCTV FREKOM di Kemirikebo dan Tritis (sektor barat daya) serta Kalitengah Lor (sektor tenggara). pic.twitter.com/VrE7hGjQvW — FREKOM Merapi (@frekom_diy) March 30, 2021

Согласно прогнозам экспертов, лава и горячие облака затронут несколько районов на юге и юго-западе острова.