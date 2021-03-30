Вулкан Мерапі в Індонезії викинув гарячі хмари на 1,5 км

Вулкан Мерапі викинув гарячі хмари на відстань 1,5 км в південно-західному напрямку. Вулкан знаходиться на індонезійському острові Ява.

Про це повідомляє агентство Antara з посиланням на національний Центр дослідження геологічних катастроф.

За даними центру, 29 березня сейсмологи зафіксували близько шести викидів лави. При цьому за кілька годин до викиду вулканічної хмари фахівці зафіксували щонайменше 19 викидів лави.

Розпечена магма розтеклася на відстань 1 тисяч кілометрів. Крім того, за цей проміжок часу в районі сталося близько 50 невеликих землетрусів.

Pemantauan visual Gunung #Merapi hari ini Selasa, 30 Maret 2021 dari kamera CCTV FREKOM di Kemirikebo dan Tritis (sektor barat daya) serta Kalitengah Lor (sektor tenggara). pic.twitter.com/VrE7hGjQvW — FREKOM Merapi (@frekom_diy) March 30, 2021

Згідно з прогнозами експертів, лава і гарячі хмари порушено кілька районів на півдні і південно-заході острова.