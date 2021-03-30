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Вулкан Мерапі в Індонезії викинув гарячі хмари на 1,5 км

Новость на русском → Індонезія, Вівторок 30 березня 2021 19:36
Вулкан Мерапі в Індонезії викинув гарячі хмари на 1,5 км Фото: вулкан Мерапі викинув гарячі хмари (twitter.com/MohdAmber8)
Автор: РБК-Україна

Вулкан Мерапі викинув гарячі хмари на відстань 1,5 км в південно-західному напрямку. Вулкан знаходиться на індонезійському острові Ява.

Про це повідомляє агентство Antara з посиланням на національний Центр дослідження геологічних катастроф.

За даними центру, 29 березня сейсмологи зафіксували близько шести викидів лави. При цьому за кілька годин до викиду вулканічної хмари фахівці зафіксували щонайменше 19 викидів лави.

Розпечена магма розтеклася на відстань 1 тисяч кілометрів. Крім того, за цей проміжок часу в районі сталося близько 50 невеликих землетрусів.

Згідно з прогнозами експертів, лава і гарячі хмари порушено кілька районів на півдні і південно-заході острова.

Нагадаємо, в березні в Індонезії знову прокинувся вулкан Сінабунг. Він викинув стовп попелу на висоту 5 кілометрів над вершиною кратера.

Крім того, на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Вулкан викинув стовп попелу в бік міста Катанія.

Також в Гватемалі почав виверження вулкан Пакая. Попіл був викинутий на висоту до 500 метрів.

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