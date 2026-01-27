UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

На вулицю - з маскою: Львівська ОВА попередила про забруднене повітря

Фото: Львівська ОВА попередила про забруднене повітря після атаки РФ (facebook.com DSNS)
Автор: Ірина Глухова

Внаслідок ранкової атаки дрона на Львівщині зафіксовано перевищення рівня оксиду вуглецю в повітрі в селі Смільне. Людям радять не виходити на вулицю без маски.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

За даними ОВА, в селі Смільне, що належить до Бродівської міської територіальної громади зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в повітрі. Його виявили фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Погіршення якості повітря пов'язане з атакою безпілотника по об'єкту інфраструктури у Золочівському районі.

За словами Козицького, ситуація контрольована, радіаційний фон перебуває в нормі. Працівники служби продовжують лабораторні дослідження за напрямком руху вітру.

"Людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, які проживають у Смільному, рекомендують за можливості залишатися вдома. Якщо потрібно вийти на вулицю - скористайтеся одноразовою маскою", - повідомив він.

Також жителів закликають тимчасово утриматися від провітрювання приміщень.

Атака на Львівську область

Нагадаємо, сьогодні вранці, 27 січня російські окупанти атакували обʼєкт інфраструктури у Львівській області. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Згодом Бродівська міська рада уточнила, що задимлення виникло через згоранням нафтопродуктів та закликала мешканців щільно зачинити вікна і двері та обмежити пересування вулицями.

Також у місті Броди скасували навчання у школах, воно здійснюватиметься дистанційно. Дитячі садочки, які вже прийняли вихованців, працюватимуть з щільно зачиненими вікнами і дверима. Там планують створити чергові групи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська областьВійна в УкраїніДрони