На вулицю - з маскою: Львівська ОВА попередила про забруднене повітря

Внаслідок ранкової атаки дрона на Львівщині зафіксовано перевищення рівня оксиду вуглецю в повітрі в селі Смільне. Людям радять не виходити на вулицю без маски.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.
За даними ОВА, в селі Смільне, що належить до Бродівської міської територіальної громади зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в повітрі. Його виявили фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Погіршення якості повітря пов'язане з атакою безпілотника по об'єкту інфраструктури у Золочівському районі.
За словами Козицького, ситуація контрольована, радіаційний фон перебуває в нормі. Працівники служби продовжують лабораторні дослідження за напрямком руху вітру.
"Людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, які проживають у Смільному, рекомендують за можливості залишатися вдома. Якщо потрібно вийти на вулицю - скористайтеся одноразовою маскою", - повідомив він.
Також жителів закликають тимчасово утриматися від провітрювання приміщень.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 27 січня російські окупанти атакували обʼєкт інфраструктури у Львівській області. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Згодом Бродівська міська рада уточнила, що задимлення виникло через згоранням нафтопродуктів та закликала мешканців щільно зачинити вікна і двері та обмежити пересування вулицями.
Також у місті Броди скасували навчання у школах, воно здійснюватиметься дистанційно. Дитячі садочки, які вже прийняли вихованців, працюватимуть з щільно зачиненими вікнами і дверима. Там планують створити чергові групи.