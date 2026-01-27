На улицу - с маской: Львовская ОВА предупредила о загрязненном воздухе

По данным ОВА, в селе Смильное, что относится к Бродовской городской территориальной общине зафиксировали временное превышение уровня оксида углерода в воздухе. Его обнаружили специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

Ухудшение качества воздуха связано с атакой беспилотника по объекту инфраструктуры в Золочевском районе.

По словам Козицкого, ситуация контролируемая, радиационный фон находится в норме. Работники службы продолжают лабораторные исследования по направлению движения ветра.

"Людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, проживающих в Смильном, рекомендуют по возможности оставаться дома. Если нужно выйти на улицу - воспользуйтесь одноразовой маской", - сообщил он.

Также жителей призывают временно воздержаться от проветривания помещений.