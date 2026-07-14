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Улицы и дома "плывут", а свет "скачет": Львов накрыл мощный ливень с грозой (видео)

11:26 14.07.2026 Вт
2 мин
Улицы города превратились в реки с "фонтанами", вода - даже в маршрутках
aimg Ирина Костенко
Улицы и дома "плывут", а свет "скачет": Львов накрыл мощный ливень с грозой (видео) Львов накрыли мощный ливень и гроза (фото иллюстративное: Getty Images)
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Утром 14 июля Львов накрыла опасная непогода. Мощный ливень затопил улицы, транспорт и подъезды домов, в городскую телевышку попала молния, местами - перебои с электроэнергией.

Подробнее о предупреждении синоптиков и последствиях непогоды в городе, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Предупреждение синоптиков

О значительном дожде (до 9 часов утра 14 июля) и грозах по территории Львовской области и по городу Львову синоптики предупреждали людей заранее.

Утром вторника, 14 июля, специалисты Львовского регионального центра гидрометеорологии еще раз предупредили украинцев и гостей региона об опасных метеорологических явлениях как по территории Львовской области, так и по городу Львову.

Речь о том, что до конца текущих суток там вероятны:

  • гроза;
  • град (местами);
  • шквалы 15-20 м/с;
  • значительный дождь (ливневого характера).

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули эксперты.

Улицы и дома &quot;плывут&quot;, а свет &quot;скачет&quot;: Львов накрыл мощный ливень с грозой (видео)Предупреждение об опасных метеорологических явлениях (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Последствия непогоды во Львове

О последствиях непогоды во Львове утром 14 июля сообщают пользователи социальных сетей и местные паблики.

Люди рассказывают, что город с самого утра накрыла гроза с сильным ливнем.

Некоторые улицы стали больше похожи на реки.

Подтоплена не только проезжая часть, но и входы в жилые дома, подъезды.

Ливневая канализация местами не способна справиться с потоком воды, поэтому из люков на дорогах "бьют фонтаны".

Кроме того, молния попала во Львовскую телевышку.

В разных районах Львова фиксируют перепады напряжения и перебои с электроэнергией.

Вода попала даже в салон некоторых львовских маршруток.

В целом в городе "поплыло" большое количество улиц и объектов, расположенных на них.

Напомним, ранее эксперты Украинского гидрометеорологического центра сообщили, что днем вторника, 14 июля, кратковременные дожди и опасные грозы возможны по всей территории Украины.

Тем временем мы объясняли, как на самом деле работают каждый день синоптики и создаются прогнозы погоды.

Читайте также, каким может быть июль в Украине в целом.

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