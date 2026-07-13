Україну накриють грозові дощі: синоптики попередили про небезпеку 14 липня
Погода в Україні 14 липня буде нестійкою, з короткочасними дощами та грозами. Повітряні маси очікуються з північних напрямків, але холодно не буде.
Докладніше про особливості синоптичної ситуації найближчими днями та прогноз погоди на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Опади 14 липня: короткочасні дощі та грози очікуються по всій території України (вночі - крім півдня та сходу).
- Попередження: через небезпечні метеорологічні явища синоптики оголосили І рівень небезпечності ("жовтий").
- Температура: 14 липня в Україні зберігатиметься комфортне літнє тепло - вночі +14...+19°С, вдень +23...+28°С.
- Погода у Києві та області: у столичному регіоні також прогнозують дощі та грози, вдень температура повітря може підніматись до +27...+28°С.
- Ризики: такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.
- Що далі: 15 липня погода відчутно не зміниться, проте вже 16 липня тиск підвищуватиметься, тож опадів може й не бути.
Особливості погоди найближчими днями
Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру на поточний робочий тиждень (13-17 липня), синоптична ситуація в Україні складатиметься дещо по-різному.
Так, впродовж 14-15 липня нестійку погоду зумовлюватиме поле слабко зниженого тиску. Воно спричинятиме короткочасні дощі та грози.
16 липня тиск підвищуватиметься, тож опадів синоптики не чекають.
"На висотах повітряні маси надходитимуть з північних напрямків, проте вони нестимуть помірне приємне лагідне тепло", - розповіли спеціалісти.
Чого чекати від погоди в Україні 14 липня
Виходячи з прогнозу УкрГМЦ на добу, 14 липня, погода в Україні очікується хмарна, з проясненнями.
Вночі на Правобережжі країни ймовірні небезпечні метеорологічні явища - грози (лише на півдні та сході країни - без опадів).
У вівторок вдень короткочасні дощі та грози прогнозують по всій території України.
"I рівень небезпечності, жовтий", - повідомили синоптики.
Небезпечні метеорологічні явища по Україні впродовж 14 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.
На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці місцями може бути туман.
Вітер при цьому очікується переважно північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +14...+19°С;
- вдень +23...+28°С.
Прогноз погоди по Україні на 14 липня (інфографіка: РБК-Україна)
Що прогнозують синоптики по Києву та області
Погода 14 липня по території Києва та Київської області також буде хмарною, з проясненнями.
Не виключаються як короткочасні дощі, так і грози (І рівень небезпечності, жовтий).
Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої вночі:
- у Києві +17...+19°С;
- по області +14...+19°С.
Температура повітря у вівторок вдень:
- у Києві +25...+27°С;
- по області +23...+28°С.
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