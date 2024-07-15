Вулиці Києва розпеклися до +65 градусів: які місця найгарячіші

На тлі аномальної спеки в Україні у столиці було зафіксовано низку температурних рекордів . При цьому деякі поверхні у Києві прогрівались до 65 градусів за Цельсієм.

РБК-Україна розповідає, які саме поверхні виявились у столиці найбільш гарячими впродовж 12-14 липня 2024 року, а також якої погоди очікувати киянам і мешканцям області найближчим часом.

Які поверхні нагрівались на сонці найбільше

Вимірювання температури різних поверхонь на вулицях і у скверах столиці провів урбаністичний проект "Містознавство".

"На прикладі публічних просторів Києва наочно покажу, наскільки тінисті та трав'янисті поверхні прохолодніші за поверхні під сонцем та зі штучних матеріалів", - наголосив автор допису.

Уточнюється, що вимірювання були проведені інфрачервоним пірометром Benetech GM321.

Виходячи з оприлюдненої інформації, тоді як температура бруківки в тіні становила 37 градусів за Цельсієм, на сонці вона була на 20 градусів гарячішою - 57 градусів вище нуля.

Різниця температур на сонці та у затінку (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

12 липня об 11:00 температури поверхонь неподалік корпоративного містечка UNIT.Сity (вул. Дорогожицька, 3) сягали 58 градусів вище нуля:

земля у затінку прогрілась до 30°С

земля на сонці - до 57°С

бруківка у затінку - до 32°С

бруківка на сонці - до 48°С

гойдалка гніздо на сонці - до 58°С

UNIT.Сity (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

14 липня о 12:30 у сквері біля кінотеатру "Жовтень" (вул. Костянтинівська, 26) було зафіксовано такі температури поверхонь:

рослина в землі у затінку - 27°С

рослина в землі на сонці - 36°С

кам'яний (ймовірно) парапет у затінку - 33°С

парапет у затінку - 40°С

парапет на сонці - 41°С

тротуарна плитка у затінку - 31°С

тротуарна плитка на сонці - 49°С

лавка - 62°С

Сквер біля кінотеатру "Жовтень" (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

14 липня о 13:20 на вулиці Спаській було зафіксовано такі температури поверхонь:

земля у затінку - 28°С

бруківка у затінку - 29°С

асфальт у затінку - 30°С

асфальт на сонці - 54-55°С

листя під деревом на сонці - 47°С

Спаська вулиця (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

14 липня о 13:35 на Андріївському узвозі рекордна температура поверхні склала 61 градус за Цельсієм. Настільки гарячою була садова лавка на сонці, тоді як така ж лавка у затінку мала температуру 33 градуси вище нуля.

Крім того, було зафіксовано такі температури поверхонь:

бруківка у затінку - 29°С

бруківка на сонці - 51°С

рослини у затінку - 30°С

рослини на сонці - 39°С

Андріївський узвіз (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

14 липня о 14:00 температурний рекорд поверхні садової лавки на Володимирській гірці склав 65 градусів за Цельсієм, тоді як у затінку така ж лавка мала температуру 36 градусів вище нуля.

Інші температури поверхонь були такими:

трава на землі у затінку - 27°С

трава на землі на сонці - 37°С

бруківка у затінку - 32°С

бруківка на сонці - 44°С

Володимирська гірка (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

14 липня о 14:30 на вулиці Хрещатик (біля виходу з метрополітену) були зафіксовані такі температури поверхонь:

трава у затінку - 27°С

трава на сонці - 38°С

бруківка у затінку - 37°С

бруківка на сонці - 57°С

лавка у затінку - 35°С

Хрещатик (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

14 липня о 16:00 на "Парклеті" біля Національного цирку України (Галицька площа, 2) було зафіксовано такі температури поверхонь:

рослини у затінку (у клумбі-ящику) - 34°С

рослини на сонці (у клумбі-ящику) - 61°С

земля у затінку - 36°С

земля на сонці - 59°С

покриття вуличних меблів у затінку - 36°С

покриття вуличних меблів на сонці - 51°С

Зона відпочинку біля столичного цирку (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

Яку погоду обіцяють киянам і мешканцям області

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, впродовж вівторка, 16 липня, у Київській області вночі переважно без опадів. Удень - місцями ймовірний короткочасний дощ і навіть гроза.

Вночі температура повітря сягатиме 19-24 градусів за Цельсієм, вдень - сильна спека на рівні 35-38 градусів вище нуля.

У Києві:

вночі - 22-24°С

вдень - 35-37°С

Вітер - північно-східний, 3-8 м/с.

Уточнюється також, що впродовж 16-18 липня на території Київської області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", - уточнили експерти.

Попередження щодо пожежної небезпеки (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)