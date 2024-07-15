Вулиці Києва розпеклися до +65 градусів: які місця найгарячіші
На тлі аномальної спеки в Україні у столиці було зафіксовано низку температурних рекордів. При цьому деякі поверхні у Києві прогрівались до 65 градусів за Цельсієм.
РБК-Україна розповідає, які саме поверхні виявились у столиці найбільш гарячими впродовж 12-14 липня 2024 року, а також якої погоди очікувати киянам і мешканцям області найближчим часом.
Які поверхні нагрівались на сонці найбільше
Вимірювання температури різних поверхонь на вулицях і у скверах столиці провів урбаністичний проект "Містознавство".
"На прикладі публічних просторів Києва наочно покажу, наскільки тінисті та трав'янисті поверхні прохолодніші за поверхні під сонцем та зі штучних матеріалів", - наголосив автор допису.
Уточнюється, що вимірювання були проведені інфрачервоним пірометром Benetech GM321.
Виходячи з оприлюдненої інформації, тоді як температура бруківки в тіні становила 37 градусів за Цельсієм, на сонці вона була на 20 градусів гарячішою - 57 градусів вище нуля.
Різниця температур на сонці та у затінку (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)
12 липня об 11:00 температури поверхонь неподалік корпоративного містечка UNIT.Сity (вул. Дорогожицька, 3) сягали 58 градусів вище нуля:
- земля у затінку прогрілась до 30°С
- земля на сонці - до 57°С
- бруківка у затінку - до 32°С
- бруківка на сонці - до 48°С
- гойдалка гніздо на сонці - до 58°С
UNIT.Сity (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)
14 липня о 12:30 у сквері біля кінотеатру "Жовтень" (вул. Костянтинівська, 26) було зафіксовано такі температури поверхонь:
- рослина в землі у затінку - 27°С
- рослина в землі на сонці - 36°С
- кам'яний (ймовірно) парапет у затінку - 33°С
- парапет у затінку - 40°С
- парапет на сонці - 41°С
- тротуарна плитка у затінку - 31°С
- тротуарна плитка на сонці - 49°С
- лавка - 62°С
Сквер біля кінотеатру "Жовтень" (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)
14 липня о 13:20 на вулиці Спаській було зафіксовано такі температури поверхонь:
- земля у затінку - 28°С
- бруківка у затінку - 29°С
- асфальт у затінку - 30°С
- асфальт на сонці - 54-55°С
- листя під деревом на сонці - 47°С
Спаська вулиця (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)
14 липня о 13:35 на Андріївському узвозі рекордна температура поверхні склала 61 градус за Цельсієм. Настільки гарячою була садова лавка на сонці, тоді як така ж лавка у затінку мала температуру 33 градуси вище нуля.
Крім того, було зафіксовано такі температури поверхонь:
- бруківка у затінку - 29°С
- бруківка на сонці - 51°С
- рослини у затінку - 30°С
- рослини на сонці - 39°С
Андріївський узвіз (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)
14 липня о 14:00 температурний рекорд поверхні садової лавки на Володимирській гірці склав 65 градусів за Цельсієм, тоді як у затінку така ж лавка мала температуру 36 градусів вище нуля.
Інші температури поверхонь були такими:
- трава на землі у затінку - 27°С
- трава на землі на сонці - 37°С
- бруківка у затінку - 32°С
- бруківка на сонці - 44°С
Володимирська гірка (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)
14 липня о 14:30 на вулиці Хрещатик (біля виходу з метрополітену) були зафіксовані такі температури поверхонь:
- трава у затінку - 27°С
- трава на сонці - 38°С
- бруківка у затінку - 37°С
- бруківка на сонці - 57°С
- лавка у затінку - 35°С
Хрещатик (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)
14 липня о 16:00 на "Парклеті" біля Національного цирку України (Галицька площа, 2) було зафіксовано такі температури поверхонь:
- рослини у затінку (у клумбі-ящику) - 34°С
- рослини на сонці (у клумбі-ящику) - 61°С
- земля у затінку - 36°С
- земля на сонці - 59°С
- покриття вуличних меблів у затінку - 36°С
- покриття вуличних меблів на сонці - 51°С
Зона відпочинку біля столичного цирку (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)
Яку погоду обіцяють киянам і мешканцям області
Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, впродовж вівторка, 16 липня, у Київській області вночі переважно без опадів. Удень - місцями ймовірний короткочасний дощ і навіть гроза.
Вночі температура повітря сягатиме 19-24 градусів за Цельсієм, вдень - сильна спека на рівні 35-38 градусів вище нуля.
У Києві:
- вночі - 22-24°С
- вдень - 35-37°С
Вітер - північно-східний, 3-8 м/с.
Уточнюється також, що впродовж 16-18 липня на території Київської області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", - уточнили експерти.
Попередження щодо пожежної небезпеки (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна потрапила до епіцентру температурної аномалії, а також які ще країни "накрила" рекордна спека.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка "mistoznavstvo" в Instagram, Український гідрометеорологічний центр.
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