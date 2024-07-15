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Вулиці Києва розпеклися до +65 градусів: які місця найгарячіші

Понеділок 15 липня 2024 17:15
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Вулиці Києва розпеклися до +65 градусів: які місця найгарячіші Дехто з киян рятується від аномальної спеки біля води (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

На тлі аномальної спеки в Україні у столиці було зафіксовано низку температурних рекордів. При цьому деякі поверхні у Києві прогрівались до 65 градусів за Цельсієм.

РБК-Україна розповідає, які саме поверхні виявились у столиці найбільш гарячими впродовж 12-14 липня 2024 року, а також якої погоди очікувати киянам і мешканцям області найближчим часом.

Які поверхні нагрівались на сонці найбільше

Вимірювання температури різних поверхонь на вулицях і у скверах столиці провів урбаністичний проект "Містознавство".

"На прикладі публічних просторів Києва наочно покажу, наскільки тінисті та трав'янисті поверхні прохолодніші за поверхні під сонцем та зі штучних матеріалів", - наголосив автор допису.

Уточнюється, що вимірювання були проведені інфрачервоним пірометром Benetech GM321.

Виходячи з оприлюдненої інформації, тоді як температура бруківки в тіні становила 37 градусів за Цельсієм, на сонці вона була на 20 градусів гарячішою - 57 градусів вище нуля.

Вулиці Києва розпеклися до +65 градусів: які місця найгарячіші

Різниця температур на сонці та у затінку (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

12 липня об 11:00 температури поверхонь неподалік корпоративного містечка UNIT.Сity (вул. Дорогожицька, 3) сягали 58 градусів вище нуля:

  • земля у затінку прогрілась до 30°С
  • земля на сонці - до 57°С
  • бруківка у затінку - до 32°С
  • бруківка на сонці - до 48°С
  • гойдалка гніздо на сонці - до 58°С

Вулиці Києва розпеклися до +65 градусів: які місця найгарячіші

UNIT.Сity (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

14 липня о 12:30 у сквері біля кінотеатру "Жовтень" (вул. Костянтинівська, 26) було зафіксовано такі температури поверхонь:

  • рослина в землі у затінку - 27°С
  • рослина в землі на сонці - 36°С
  • кам'яний (ймовірно) парапет у затінку - 33°С
  • парапет у затінку - 40°С
  • парапет на сонці - 41°С
  • тротуарна плитка у затінку - 31°С
  • тротуарна плитка на сонці - 49°С
  • лавка - 62°С

Вулиці Києва розпеклися до +65 градусів: які місця найгарячіші

Сквер біля кінотеатру "Жовтень" (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

14 липня о 13:20 на вулиці Спаській було зафіксовано такі температури поверхонь:

  • земля у затінку - 28°С
  • бруківка у затінку - 29°С
  • асфальт у затінку - 30°С
  • асфальт на сонці - 54-55°С
  • листя під деревом на сонці - 47°С

Вулиці Києва розпеклися до +65 градусів: які місця найгарячіші

Спаська вулиця (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

14 липня о 13:35 на Андріївському узвозі рекордна температура поверхні склала 61 градус за Цельсієм. Настільки гарячою була садова лавка на сонці, тоді як така ж лавка у затінку мала температуру 33 градуси вище нуля.

Крім того, було зафіксовано такі температури поверхонь:

  • бруківка у затінку - 29°С
  • бруківка на сонці - 51°С
  • рослини у затінку - 30°С
  • рослини на сонці - 39°С

Вулиці Києва розпеклися до +65 градусів: які місця найгарячіші

Андріївський узвіз (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

14 липня о 14:00 температурний рекорд поверхні садової лавки на Володимирській гірці склав 65 градусів за Цельсієм, тоді як у затінку така ж лавка мала температуру 36 градусів вище нуля.

Інші температури поверхонь були такими:

  • трава на землі у затінку - 27°С
  • трава на землі на сонці - 37°С
  • бруківка у затінку - 32°С
  • бруківка на сонці - 44°С

Вулиці Києва розпеклися до +65 градусів: які місця найгарячіші

Володимирська гірка (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

14 липня о 14:30 на вулиці Хрещатик (біля виходу з метрополітену) були зафіксовані такі температури поверхонь:

  • трава у затінку - 27°С
  • трава на сонці - 38°С
  • бруківка у затінку - 37°С
  • бруківка на сонці - 57°С
  • лавка у затінку - 35°С

Вулиці Києва розпеклися до +65 градусів: які місця найгарячіші

Хрещатик (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

14 липня о 16:00 на "Парклеті" біля Національного цирку України (Галицька площа, 2) було зафіксовано такі температури поверхонь:

  • рослини у затінку (у клумбі-ящику) - 34°С
  • рослини на сонці (у клумбі-ящику) - 61°С
  • земля у затінку - 36°С
  • земля на сонці - 59°С
  • покриття вуличних меблів у затінку - 36°С
  • покриття вуличних меблів на сонці - 51°С

Вулиці Києва розпеклися до +65 градусів: які місця найгарячіші

Зона відпочинку біля столичного цирку (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

Яку погоду обіцяють киянам і мешканцям області

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, впродовж вівторка, 16 липня, у Київській області вночі переважно без опадів. Удень - місцями ймовірний короткочасний дощ і навіть гроза.

Вночі температура повітря сягатиме 19-24 градусів за Цельсієм, вдень - сильна спека на рівні 35-38 градусів вище нуля.

У Києві:

  • вночі - 22-24°С
  • вдень - 35-37°С

Вітер - північно-східний, 3-8 м/с.

Уточнюється також, що впродовж 16-18 липня на території Київської області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", - уточнили експерти.

Вулиці Києва розпеклися до +65 градусів: які місця найгарячіші

Попередження щодо пожежної небезпеки (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна потрапила до епіцентру температурної аномалії, а також які ще країни "накрила" рекордна спека.

Читайте також, якого лиха завдає аномальна спека українцям.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка "mistoznavstvo" в Instagram, Український гідрометеорологічний центр.

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