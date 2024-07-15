Улицы Киева раскалились до +65 градусов: какие места самые горячие
На фоне аномальной жары в Украине в столице был зафиксирован ряд температурных рекордов. При этом некоторые поверхности в Киеве прогревались до 65 градусов Цельсия.
РБК-Украина рассказывает, какие именно поверхности оказались в столице наиболее горячими в течение 12-14 июля 2024 года, а также какой погоды ждать киевлянам и жителям области в ближайшее время.
Какие поверхности нагревались на солнце больше всего
Измерение температуры разных поверхностей на улицах и в скверах столицы провел урбанистический проект "Містознавство".
"На примере публичных пространств Киева наглядно покажу, насколько тенистые и травянистые поверхности прохладнее поверхности под солнцем и из искусственных материалов", - подчеркнул автор публикации.
Уточняется, что измерения были произведены инфракрасным пирометром Benetech GM321.
Исходя из обнародованной информации, в то время как температура брусчатки в тени составляла 37 градусов по Цельсию, на солнце она была на 20 градусов горячее - 57 градусов выше нуля.
Разница температур на солнце и в тени (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)
12 июля в 11:00 температуры поверхностей неподалеку от корпоративного городка UNIT.Сity (ул. Дорогожицкая, 3) достигали 58 градусов выше нуля:
- земля в тени прогрелась до 30°С
- земля на солнце - до 57°С
- брусчатка в тени - до 32°С
- брусчатка на солнце - до 48°С
- качели гнездо на солнце - до 58°С
UNIT.City (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)
14 июля в 12:30 в сквере возле кинотеатра "Жовтень" (ул. Константиновская, 26) были зафиксированы следующие температуры поверхностей:
- растения в земле в тени - 27°С
- растения в земле на солнце - 36°С
- каменный (вероятно) парапет в тени - 33°С
- парапет в тени - 40°С
- парапет на солнце - 41°С
- тротуарная плитка в тени - 31°С
- тротуарная плитка на солнце - 49°С
- лавочка - 62°С
Сквер у кинотеатра "Жовтень" (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)
14 июля в 13:20 на улице Спасской были зафиксированы следующие температуры поверхностей:
- земля в тени - 28°С
- брусчатка в тени - 29°С
- асфальт в тени - 30°С
- асфальт на солнце - 54-55°С
- листья под деревом на солнце - 47°С
Спасская улица (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)
14 июля в 13:35 на Андреевском спуске рекордная температура поверхности составила 61 градус по Цельсию. Настолько горячей была садовая скамейка на солнце, тогда как такая же скамейка в тени имела температуру 33 градуса выше нуля.
Кроме того, были зафиксированы следующие температуры поверхностей:
- брусчатка в тени - 29°С
- брусчатка на солнце - 51°С
- растения в тени - 30°С
- растения на солнце - 39°С
Андреевский спуск (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)
14 июля в 14:00 температурный рекорд поверхности садовой скамейки на Владимирской горке составил 65 градусов по Цельсию, тогда как в тени такая же скамейка имела температуру 36 градусов выше нуля.
Другие температуры поверхностей были следующими:
- трава на земле в тени - 27°С
- трава на земле на солнце - 37°С
- брусчатка в тени - 32°С
- брусчатка на солнце - 44°С
Владимирская горка (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)
14 июля в 14:30 на улице Крещатик (возле выхода из метрополитена) были зафиксированы следующие температуры поверхностей:
- трава в тени - 27°С
- трава на солнце - 38°С
- брусчатка в тени - 37°С
- брусчатка на солнце - 57°С
- лавочка в тени - 35°С
Крещатик (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)
14 июля в 16:00 на "Парклете" возле Национального цирка Украины (Галицкая площадь, 2) были зафиксированы следующие температуры поверхностей:
- растения в тени (в клумбе-ящике) - 34°С
- растения на солнце (в клумбе-ящике) - 61°С
- земля в тени - 36°С
- земля на солнце - 59°С
- покрытие уличной мебели в тени - 36°С
- покрытие уличной мебели на солнце - 51°С
Зона отдыха возле столичного цирка (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)
Какую погоду обещают киевлянам и жителям области
Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, в течение вторника, 16 июля, в Киевской области ночью преимущественно без осадков. Днем - местами возможен кратковременный дождь и даже гроза.
Ночью температура воздуха будет достигать 19-24 градусов по Цельсию, днем - сильная жара на уровне 35-38 градусов выше нуля.
В Киеве:
- ночью - 22-24°С
- днем - 35-37°С
Ветер - северо-восточный, 3-8 м/с.
Уточняется также, что 16-18 июля на территории Киевской области будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.
"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", - уточнили эксперты.
Предупреждение о пожарной опасности (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина попала в эпицентр температурной аномалии, а также какие еще страны "накрыла" рекордная жара.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: страница "mistoznavstvo" в Instagram, Украинский гидрометеорологический центр.
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