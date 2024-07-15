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Улицы Киева раскалились до +65 градусов: какие места самые горячие

Понедельник 15 июля 2024 17:15
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Улицы Киева раскалились до +65 градусов: какие места самые горячие Некоторые киевляне спасаются от аномальной жары у воды (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

На фоне аномальной жары в Украине в столице был зафиксирован ряд температурных рекордов. При этом некоторые поверхности в Киеве прогревались до 65 градусов Цельсия.

РБК-Украина рассказывает, какие именно поверхности оказались в столице наиболее горячими в течение 12-14 июля 2024 года, а также какой погоды ждать киевлянам и жителям области в ближайшее время.

Какие поверхности нагревались на солнце больше всего

Измерение температуры разных поверхностей на улицах и в скверах столицы провел урбанистический проект "Містознавство".

"На примере публичных пространств Киева наглядно покажу, насколько тенистые и травянистые поверхности прохладнее поверхности под солнцем и из искусственных материалов", - подчеркнул автор публикации.

Уточняется, что измерения были произведены инфракрасным пирометром Benetech GM321.

Исходя из обнародованной информации, в то время как температура брусчатки в тени составляла 37 градусов по Цельсию, на солнце она была на 20 градусов горячее - 57 градусов выше нуля.

Улицы Киева раскалились до +65 градусов: какие места самые горячие

Разница температур на солнце и в тени (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

12 июля в 11:00 температуры поверхностей неподалеку от корпоративного городка UNIT.Сity (ул. Дорогожицкая, 3) достигали 58 градусов выше нуля:

  • земля в тени прогрелась до 30°С
  • земля на солнце - до 57°С
  • брусчатка в тени - до 32°С
  • брусчатка на солнце - до 48°С
  • качели гнездо на солнце - до 58°С

Улицы Киева раскалились до +65 градусов: какие места самые горячие

UNIT.City (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

14 июля в 12:30 в сквере возле кинотеатра "Жовтень" (ул. Константиновская, 26) были зафиксированы следующие температуры поверхностей:

  • растения в земле в тени - 27°С
  • растения в земле на солнце - 36°С
  • каменный (вероятно) парапет в тени - 33°С
  • парапет в тени - 40°С
  • парапет на солнце - 41°С
  • тротуарная плитка в тени - 31°С
  • тротуарная плитка на солнце - 49°С
  • лавочка - 62°С

Улицы Киева раскалились до +65 градусов: какие места самые горячие

Сквер у кинотеатра "Жовтень" (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

14 июля в 13:20 на улице Спасской были зафиксированы следующие температуры поверхностей:

  • земля в тени - 28°С
  • брусчатка в тени - 29°С
  • асфальт в тени - 30°С
  • асфальт на солнце - 54-55°С
  • листья под деревом на солнце - 47°С

Улицы Киева раскалились до +65 градусов: какие места самые горячие

Спасская улица (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

14 июля в 13:35 на Андреевском спуске рекордная температура поверхности составила 61 градус по Цельсию. Настолько горячей была садовая скамейка на солнце, тогда как такая же скамейка в тени имела температуру 33 градуса выше нуля.

Кроме того, были зафиксированы следующие температуры поверхностей:

  • брусчатка в тени - 29°С
  • брусчатка на солнце - 51°С
  • растения в тени - 30°С
  • растения на солнце - 39°С

Улицы Киева раскалились до +65 градусов: какие места самые горячие

Андреевский спуск (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

14 июля в 14:00 температурный рекорд поверхности садовой скамейки на Владимирской горке составил 65 градусов по Цельсию, тогда как в тени такая же скамейка имела температуру 36 градусов выше нуля.

Другие температуры поверхностей были следующими:

  • трава на земле в тени - 27°С
  • трава на земле на солнце - 37°С
  • брусчатка в тени - 32°С
  • брусчатка на солнце - 44°С

Улицы Киева раскалились до +65 градусов: какие места самые горячие

Владимирская горка (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

14 июля в 14:30 на улице Крещатик (возле выхода из метрополитена) были зафиксированы следующие температуры поверхностей:

  • трава в тени - 27°С
  • трава на солнце - 38°С
  • брусчатка в тени - 37°С
  • брусчатка на солнце - 57°С
  • лавочка в тени - 35°С

Улицы Киева раскалились до +65 градусов: какие места самые горячие

Крещатик (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

14 июля в 16:00 на "Парклете" возле Национального цирка Украины (Галицкая площадь, 2) были зафиксированы следующие температуры поверхностей:

  • растения в тени (в клумбе-ящике) - 34°С
  • растения на солнце (в клумбе-ящике) - 61°С
  • земля в тени - 36°С
  • земля на солнце - 59°С
  • покрытие уличной мебели в тени - 36°С
  • покрытие уличной мебели на солнце - 51°С

Улицы Киева раскалились до +65 градусов: какие места самые горячие

Зона отдыха возле столичного цирка (скриншот: instagram.com/mistoznavstvo)

Какую погоду обещают киевлянам и жителям области

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, в течение вторника, 16 июля, в Киевской области ночью преимущественно без осадков. Днем - местами возможен кратковременный дождь и даже гроза.

Ночью температура воздуха будет достигать 19-24 градусов по Цельсию, днем - сильная жара на уровне 35-38 градусов выше нуля.

В Киеве:

  • ночью - 22-24°С
  • днем - 35-37°С

Ветер - северо-восточный, 3-8 м/с.

Уточняется также, что 16-18 июля на территории Киевской области будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", - уточнили эксперты.

Улицы Киева раскалились до +65 градусов: какие места самые горячие

Предупреждение о пожарной опасности (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина попала в эпицентр температурной аномалии, а также какие еще страны "накрыла" рекордная жара.

Читайте также, какую беду причиняет аномальная жара украинцам.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница "mistoznavstvo" в Instagram, Украинский гидрометеорологический центр.

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