Аномальна спека: за три дні в Києві оновлено сім температурних рекордів

Аномальна спека в Україні триває. За останні три дні, 12-14 липня в Києві оновлено сім температурних рекордів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію .

За даними кліматологів, 12 липня у Києві були зафіксовані два температурних рекорди.

Мінімальна температура повітря у столиці виявилась найвища для цього дня: температура не опустилася нижче 22,8 градусів. Попереднє рекордне значення 2021 року перевищено на 0,8 градусів.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 28,7 градусів, що перевищило попередній рекордний показник 1959 року на 1,4 градусів, а кліматичну норму - на 7,5 градусів.

Крім того, 13 липня у столиці також встановлено два температурних рекорди.

Максимальна температура повітря досягла 35,4 градусів, що на 1,3 градусів вище попереднього рекордного показника 1936 року. Середньодобова температура склала 29,0 градусів, що перевищило попередній рекордний показник 1951 року на 0,7 градусів, а кліматичну норму - на 8,3 градусів.

У неділю, 14 липня метеорологи зафіксували три температурних рекорди.

Мінімальна температура не опустилася нижче 22,7 градусів. Попереднє рекордне значення 1951 року перевищено на 1,6 градусів.

Максимальна температура повітря досягла 35,9 градусів, що на 2,7 градусів вище попереднього рекордного показника 1951 року.

Середньодобова температура 29,2 градусів, що перевищило попередній рекордний показник 1951 року на 1,8 градусів, а кліматичну норму - на 8,2 градусів.

Всього від початку місяця вже встановлено десять температурних рекордів. Перші було зафіксовано 11 липня.

Спека в Україні

Нагадаємо, рекордну спеку в Україні спричинило тепле повітря з Африки, яке надходить в Україну через Балкани.

За даними Укргідрометцентру, унікальність цьогорічної спеки в Україні полягає в тому, що вона прийшла в середині липня, тоді як в попередні роки максимальні температури спостерігалися на початку серпня.

Температура в Миколаєві піднялася до 40,5 градусів тепла, що є абсолютним рекордом для цього міста.