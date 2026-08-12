Вулиці без електросамокатів: одне з міст України закриває прокат через скарги

Головне: Рішення міськради: Чернівці розірвали меморандуми про співпрацю з операторами прокату Bolt, Vevi та Jet.ua (рішення підтримали 22 депутати).

Чернівці розірвали меморандуми про співпрацю з операторами прокату Bolt, Vevi та Jet.ua (рішення підтримали 22 депутати). Причина: Численні скарги містян на хаотичне паркування, порушення ПДР та небезпеку для пішоходів. Чернівці стали другим містом після Одеси, яке пішло на такі обмеження.

Численні скарги містян на хаотичне паркування, порушення ПДР та небезпеку для пішоходів. Чернівці стали другим містом після Одеси, яке пішло на такі обмеження. Терміни та умови: Компанії мають 14 днів на демонтаж самокатів і станцій. У разі невиконання комунальники примусово евакуюють транспорт за рахунок власників.

Чернівці більше без самокатів

Меморандуми про співпрацю розірвали з трьома популярними сервісами прокату: Bolt, Vevi та Jet.ua. Відповідне рішення підтримали 22 депутати під час засідання 10 серпня.

Головною причиною такого кроку стали численні скарги мешканців. Містяни масово скаржилися на хаотичне розміщення самокатів, постійні порушення правил дорожнього руху та реальну небезпеку, яку такий транспорт створює для пішоходів.

Що далі

Згідно з ухваленим документом, у компаній є лише 14 днів на повний демонтаж. Протягом цього часу фірми мають повністю звільнити вулиці міста від електричних самокатів, зарядних станцій та іншого супутнього обладнання.

Якщо оператори проігнорують вимогу або не встигнуть у визначений термін, комунальні служби примусово заберуть транспорт на майданчик тимчасового зберігання. Усі витрати на евакуацію та зберігання згодом доведеться відшкодовувати власникам компаній.

Додамо, що раніше в Одесі заборонили рух електросамокатів по Трасі здоров’я, що пролягає вздовж усіх центральних пляжів.