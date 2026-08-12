Вулиці без електросамокатів: одне з міст України закриває прокат через скарги

Чернівці розірвали договори з операторами прокату електросамокатів через скарги мешканців на хаотичне паркування та небезпеку для пішоходів. Протягом двох тижнів компанії мають прибрати свій транспорт із вулиць міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення міськради Чернівців.
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Меморандуми про співпрацю розірвали з трьома популярними сервісами прокату: Bolt, Vevi та Jet.ua. Відповідне рішення підтримали 22 депутати під час засідання 10 серпня.
Головною причиною такого кроку стали численні скарги мешканців. Містяни масово скаржилися на хаотичне розміщення самокатів, постійні порушення правил дорожнього руху та реальну небезпеку, яку такий транспорт створює для пішоходів.
Згідно з ухваленим документом, у компаній є лише 14 днів на повний демонтаж. Протягом цього часу фірми мають повністю звільнити вулиці міста від електричних самокатів, зарядних станцій та іншого супутнього обладнання.
Якщо оператори проігнорують вимогу або не встигнуть у визначений термін, комунальні служби примусово заберуть транспорт на майданчик тимчасового зберігання. Усі витрати на евакуацію та зберігання згодом доведеться відшкодовувати власникам компаній.
Додамо, що раніше в Одесі заборонили рух електросамокатів по Трасі здоров’я, що пролягає вздовж усіх центральних пляжів.
Читайте також про те, що інші українські міста також посилюють контроль за прокатом самокатів. Зокрема, у Львові з 1 липня запровадили додатковий штраф у розмірі 100 гривень за залишення транспортних засобів у заборонених місцях історичного центру.
Раніше ми писали про те, у яких місцях можна і не можна їздити на електросамокаті, а також яких правил слід дотримуватись.