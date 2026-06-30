У Львові з 1 липня вводять нове правило для електросамокатів: як не влетіти на гроші

У Львові з 1 липня вводять нове правило для електросамокатів, за порушення якого можна отримати 100 гривень штрафу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду .

Головне: Паркування лише у спецзонах: Із 1 липня в історичному центрі Львова та третій зоні паркування залишати прокатні самокати дозволять тільки на спеціальних майданчиках.

Із 1 липня в історичному центрі Львова та третій зоні паркування залишати прокатні самокати дозволять тільки на спеціальних майданчиках. Додаткова плата: За завершення поїздки та залишення самоката у довільному (недозволеному) місці оператори прокату автоматично стягуватимуть із користувача додатковий збір.

За завершення поїздки та залишення самоката у довільному (недозволеному) місці оператори прокату автоматично стягуватимуть із користувача додатковий збір. Двомісячний тест: Нові правила впроваджують у тестовому режимі на два місяці.

Нові правила впроваджують у тестовому режимі на два місяці. Майбутні обмеження: У міськраді розробляють додаткові заборони: планують обмежити швидкість до 15 км/год та запровадити перевірку віку.

Що зміниться з 1 липня

Нові правила діятимуть в історичному центрі Львова та в межах третьої зони паркування.

Відтепер завершити поїздку можна буде лише у спеціально визначених місцях, які відображатимуться у мобільних застосунках сервісів прокату. Можливість залишати самокат у довільному місці буде обмежена.

Оператори прокату також запровадять додатковий збір у розмірі 100 гривень для користувачів, які залишать транспорт у недозволеному місці.

Правила протестують два місяці

У міськраді зазначили, що нововведення поки працюватимуть у тестовому режимі. Протягом двох місяців у місті оцінюватимуть ефективність нової системи. За потреби кількість зон для паркування, їхні межі та інші умови можуть змінити.

У мерії рекомендують перед початком поїздки перевіряти у застосунку найближчу дозволену парковку та заздалегідь планувати маршрут.

Чому вирішили змінити правила

За словами міської влади, нові вимоги мають зробити користування електросамокатами безпечнішим і зручнішим для всіх учасників дорожнього руху.

Місця для паркування визначали так, щоб самокати не заважали пішоходам, людям з інвалідністю та не перекривали проходи.

Водночас львів'янам нагадали про основні правила безпеки: користуватися захисним шоломом, не дозволяти дітям керувати електросамокатами, бути уважними до пішоходів та паркувати транспорт так, щоб для проходу залишалося щонайменше два метри.

Які ще обмеження можуть з'явитися

У міськраді повідомили, що працюють і над додатковими правилами для користувачів прокатних електросамокатів. Зокрема, планують запровадити обов'язкову перевірку віку користувачів і дозволяти оренду лише особам від 16 років, зробити обов'язковим використання шоломів, а також обмежити швидкість до 15 км/год на аварійно небезпечних ділянках.