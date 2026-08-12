Улицы без электросамокатов: один из городов Украины закрывает прокат из-за жалоб

Главное: Решения горсовета: Черновцы разорвали меморандумы о сотрудничестве с операторами проката Bolt, Vevi и Jet.ua (решение поддержали 22 депутата).

Черновцы разорвали меморандумы о сотрудничестве с операторами проката Bolt, Vevi и Jet.ua (решение поддержали 22 депутата). Причина: Многочисленные жалобы горожан на хаотическую парковку, нарушение ПДД и опасность для пешеходов. Черновцы стали вторым городом после Одессы, который пошел на такие ограничения.

Многочисленные жалобы горожан на хаотическую парковку, нарушение ПДД и опасность для пешеходов. Черновцы стали вторым городом после Одессы, который пошел на такие ограничения. Сроки и условия: Компании имеют 14 дней на демонтаж самокатов и станций. В случае невыполнения коммунальщики эвакуируют транспорт за счет собственников.

Черновцы больше без самокатов

Меморандумы о сотрудничестве были разорваны с тремя популярными сервисами проката: Bolt, Vevi и Jet.ua. Соответствующее решение поддержали 22 депутата во время заседания 10 августа.

Главной причиной этого шага стали многочисленные жалобы жителей. Горожане массово жаловались на беспорядочное размещение самокатов, постоянные нарушения правил дорожного движения и реальную опасность, которую такой транспорт создает для пешеходов.

Что дальше

Согласно принятому документу, у компаний есть всего 14 дней на полный демонтаж. За это время фирмы должны полностью освободить улицы города от электрических самокатов, зарядных станций и другого сопутствующего оборудования.

Если операторы проигнорируют требование или не успеют в срок, коммунальные службы принудительно заберут транспорт на площадку временного хранения. Все расходы на эвакуацию и хранение со временем придется возмещать владельцам компаний.

Ранее в Одессе запретили движение электросамокатов по Трассе здоровья, пролегающего вдоль всех центральных пляжей.