RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Улицы без электросамокатов: один из городов Украины закрывает прокат из-за жалоб

15:39 12.08.2026 Ср
2 мин
Компании должны убрать все самокаты в течение 14 дней
aimg Василина Копытко
Жители массово жаловались на хаотическую парковку и опасность для пешеходов (фото иллюстративный: Getty Images)

Черновцы расторгли договоры с операторами проката электросамокатов из-за жалоб жителей на хаотическую парковку и опасность для пешеходов. В течение двух недель компании должны убрать свой транспорт с улиц города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение горсовета Черновцов.

Главное:

  • Решения горсовета: Черновцы разорвали меморандумы о сотрудничестве с операторами проката Bolt, Vevi и Jet.ua (решение поддержали 22 депутата).
  • Причина: Многочисленные жалобы горожан на хаотическую парковку, нарушение ПДД и опасность для пешеходов. Черновцы стали вторым городом после Одессы, который пошел на такие ограничения.
  • Сроки и условия: Компании имеют 14 дней на демонтаж самокатов и станций. В случае невыполнения коммунальщики эвакуируют транспорт за счет собственников.

Черновцы больше без самокатов

Меморандумы о сотрудничестве были разорваны с тремя популярными сервисами проката: Bolt, Vevi и Jet.ua. Соответствующее решение поддержали 22 депутата во время заседания 10 августа.

Главной причиной этого шага стали многочисленные жалобы жителей. Горожане массово жаловались на беспорядочное размещение самокатов, постоянные нарушения правил дорожного движения и реальную опасность, которую такой транспорт создает для пешеходов.

Читайте также: Источник повышенной опасности: как и за наказывающих водителей электросамокатов в Украине

Что дальше

Согласно принятому документу, у компаний есть всего 14 дней на полный демонтаж. За это время фирмы должны полностью освободить улицы города от электрических самокатов, зарядных станций и другого сопутствующего оборудования.

Если операторы проигнорируют требование или не успеют в срок, коммунальные службы принудительно заберут транспорт на площадку временного хранения. Все расходы на эвакуацию и хранение со временем придется возмещать владельцам компаний.

Ранее в Одессе запретили движение электросамокатов по Трассе здоровья, пролегающего вдоль всех центральных пляжей.

Читайте также, что другие украинские города также усиливают контроль за прокатом самокатов. В частности, во Львове с 1 июля был введен дополнительный штраф в размере 100 гривен за оставление транспортных средств в запрещенных местах исторического центра.

Раньше мы писали о том, в каких местах можно и нельзя ездить на электросамокате, а также какие правила следует соблюдать.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Черновцыэлектросамокаты