Електросамокати в Україні: де заборонено їздити і коли можуть оштрафувати

Електросамокати стали популярним видом транспорту в українських містах. Водночас із поширенням цього засобу пересування зростає і потреба в розумінні правил користування ним.

Адвокат, керівник адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Вадим Заворітний у коментарі РБК-Україна розповів, що електросамокати в Україні вже офіційно визнані транспортними засобами, тому їх використання регулюється правилами дорожнього руху.

Де заборонено їздити на електросамокаті

Тротуари та пішохідні зони. Адвокат пояснює, що самокати не повинні рухатися серед пішоходів. Виняток - лише за відсутності альтернативного маршруту, і лише на мінімальній швидкості з обов’язковим наданням переваги пішоходам.

Пішохідні переходи. Перетинати їх можна лише пішки - ведучи самокат поруч.

Проїзна частина. Дозволено лише в разі відсутності велодоріжки або узбіччя, при цьому слід рухатися по крайньому правому краю дороги.

Де можна користуватися самокатом

Велосипедні доріжки. Це основна дозволена зона для пересування.

Узбіччя або край дороги. Якщо немає велодоріжок - дозволено рух правим краєм проїзної частини, з дотриманням безпеки.

Парки та зони відпочинку. У більшості випадків їздити дозволено, але можуть діяти обмеження швидкості (наприклад, до 15 км/год у парках деяких міст).

Додаткові обмеження

Максимальна швидкість у містах - 25 км/год (у Львові, наприклад, обмеження до 20 км/год).

Вік водія. Рекомендується від 14 років. Для молодших - лише у безпечних зонах (парки чи закриті території).

Безпека. Рекомендовано використовувати шолом, фари, світловідбивачі.

Пасажири. Електросамокат призначений лише для однієї особи.

Пересування у стані сп’яніння. Їзда в нетверезому стані заборонена і тягне за собою великі штрафи.

Відповідальність за порушення

За словами Вадима Заворітного, порушення правил може спричинити адміністративну або навіть кримінальну відповідальність:

штраф за їзду в стані сп’яніння - від 17 000 до 34 000 гривень;

порушення ПДР - від 340 до 680 гривень;

ДТП з травмами - можливе стягнення матеріальної та моральної шкоди, а також реальний термін ув’язнення.

Як їздити безпечно

Адвокат рекомендує обирати маршрути з велодоріжками або безпечними узбіччями. Також необхідно дотримуватися правил дорожнього руху та зважати на пішоходів, особливо в зонах відпочинку. Завжди потрібно використовувати захисне спорядження.

"Правильне та відповідальне користування електросамокатом - це не лише про зручність, а й про безпеку для всіх учасників дорожнього руху", - наголошує Вадим Заворітний.