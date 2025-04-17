Вучич проигнорировал ЕС и поедет к Путину на 9 мая

Президент Сербии Александар Вучич не передумал насчет планов посетить Москву в следующем месяце. Российский диктатор Владимир Путин пригласил его на парад 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вучича, которого цитирует The Associated Press.

Вучич заявил, что одна из сербских воинских частей примет участие в параде 9 мая на Красной площади в Москве. Он также отметил, что Сербия впервые участвует в "совместной" организации парада.

"В ближайшее время на нас будет оказываться давление по мероприятию в Москве, о своем участии в котором мы объявили", - сказал он.

Президент Сербии отмечал, что поедет в Москву с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил, что он также будет присутствовать на параде.