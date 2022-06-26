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Вас втягивают в войну. Зеленский обратился к гражданам Беларуси

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кремль решил втянуть Беларусь в войну с Украиной. Однако белорусы не должны идти умирать, потому что так решило российское руководство.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Хочу обратиться к гражданам Беларуси. К людям - и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже всё решили - ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше", - заявил президент.

Зеленский отметил, что народ Беларуси поддерживает народ Украины и не поддерживает войну, которую развязала Россия.

"И именно поэтому вас, всех белорусов, российское руководство хочет втянуть в войну, посеять ненависть между нами. От простых людей в Беларуси сейчас зависит очень много. Я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам, а не кому-то в Кремле", - добавил он.

В то же время, по словам Зеленского, украинские военные будут защищаться от ударов с любого направления и с любого оружия.

"Эта неделя будет очень тяжелой для нас всех", - резюмировал глава государства.

Напомним, сегодня стало известно, что Россия начала наращивать военное присутствие в Беларуси.

Ранее представитель разведки Вадим Скибицкий отмечал, что белорусские войска не смогут самостоятельно напасть Украины, а только в составе российских подразделений.

Больше о белорусской армии можно прочитать в материале РБК-Украина.

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