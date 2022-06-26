Россия собирается наращивать в Беларуси военное присутствие, - разведка
Россия хочет увеличить военное присутствие на территории Беларуси. В частности, отправить больше тактической авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
По данным военной разведки, руководство Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения российских подразделений. Однако пока известно, что россияне хотят наращивать в Беларуси количество оперативно-тактической авиации.
Официально Россия и Беларусь заявляют, что проведут совместное патрулирование воздушного пространства в рамках подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО. На аэродром Барановичи собираются отправить 10 российских самолетов.
Также отмечается, что 22 июня в Гомельской области якобы проводят мобилизационные учения. Однако сейчас резервистов используют для проведения хозяйственных работ.
Напомним, что вчера с территории Беларуси впервые осуществили авиационный удар по Украине с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Враг выпустил более 50 ракет.
По словам представителя ГУР Минобороны Вадима Скибицкого, белорусские войска не смогут самостоятельно пойти в наступление на территорию Украины, только в составе российских подразделений.
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