Вас втягують у війну. Зеленський звернувся до громадян Білорусі

"Хочу звернутися до громадян Білорусі. До людей - і цивільних, і в погонах. Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було в лютому і в весняні місяці. У Кремлі за вас вже все вирішили - ваші життя для них нічого не варті. Але ви не раби і не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в силах не дати нікому вирішувати за вас, що вас чекає далі", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що народ Білорусі підтримує народ України і не підтримує війну, яку розв'язала Росія.

"І саме з цього вас, всіх білорусів, російське керівництво хоче втягнути у війну, посіяти ненависть між нами. Від простих людей в Білорусі зараз залежить дуже багато. Я знаю, що ви можете не брати участь у цій війні. Ваші життя належать тільки вам, а не комусь в Кремлі",- додав він.

Водночас, за словами Зеленського, українські військові будуть захищатися від ударів з будь-якого напрямку і з будь-якої зброї.

"Цей тиждень буде дуже важким для нас усіх", - резюмував глава держави.