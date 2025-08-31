Втручання РФ у вибори президента США: Трамп не проти арешту екс-директорів ЦРУ та ФБР

Президент США Дональд Трамп не проти взяття під варту екс-керівників ФБР Джеймса Комі та ЦРУ Джона Бреннана. Їх підозрюють у поширенні неправдивої інформації про втручання Росії у вибори в 2016 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю The Daily Caller.
Очільник Білого дому назвав Комі та Бреннана "поганими" і "дуже-дуже хворими людьми", а фальсифікацію результатів виборів президента у 2016 році назвав "злочином століття".
"Вони погані люди, і вони дуже, дуже хворі люди, навіть гірше, ніж просто погані. Вони хворі", - сказав Трамп.
Президент зазначив, що не може зі впевненістю сказати, чи будуть затримання.
Натомість він підкреслив, що колишня держсекретарка Гілларі Клінтон, також винна.
"У нас були беззаперечні докази щодо Гілларі. Я не хотів цього бачити. Я не хотів, щоб, знаєте, дружина президента потрапила до в’язниці, але вона була абсолютно винна. На великих мітингах люди кричали: "Заарештуйте її!". Однак після того, як ми виграли вибори, я був дуже великодушним", - сказав Трамп.
У липні директор національної розвідки США Тулсі Габбард оприлюднила звіт, в якому зазначається, що після виборів 2016 року адміністрація Барака Обами змінила дані про втручання Росії у вибори, щоб спробувати усунути Дональда Трампа від влади.
ЦРУ в своєму звіті підтвердило цю інформацію і вказало на численні процедурні порушення під час складання оцінки втручання РФ у президентські вибори.
Опісля Національна розвідка США звільнила високопоставленого аналітика ЦРУ, що підготувала доповідь про втручання РФ у вибори.
Генпрокурор США Пам Бонді доручила Міністерству юстиції почати розслідування великого журі щодо перевірки порушення адміністрацією Обами федерального законодавства у цій справі.
Колишній заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер заявив, що розслідування зв'язків Трампа з Росією було спробою змови розвідувальної служби і Демократичної партії.
Він закликав притягнути до кримінальної відповідальності Гілларі Клінтон та екс-посадовців адміністрації Обами.