Втручання РФ у вибори президента США: Трамп не проти арешту екс-директорів ЦРУ та ФБР

Очільник Білого дому назвав Комі та Бреннана "поганими" і "дуже-дуже хворими людьми", а фальсифікацію результатів виборів президента у 2016 році назвав "злочином століття".

"Вони погані люди, і вони дуже, дуже хворі люди, навіть гірше, ніж просто погані. Вони хворі", - сказав Трамп.

Президент зазначив, що не може зі впевненістю сказати, чи будуть затримання.

Натомість він підкреслив, що колишня держсекретарка Гілларі Клінтон, також винна.

"У нас були беззаперечні докази щодо Гілларі. Я не хотів цього бачити. Я не хотів, щоб, знаєте, дружина президента потрапила до в’язниці, але вона була абсолютно винна. На великих мітингах люди кричали: "Заарештуйте її!". Однак після того, як ми виграли вибори, я був дуже великодушним", - сказав Трамп.