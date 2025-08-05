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Прокурорка США ініціювала судові слухання проти екс-адміністрації Обами

Вівторок 05 серпня 2025 09:12
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Прокурорка США ініціювала судові слухання проти екс-адміністрації Обами Фото: Генеральний прокурор США Пам Бонді (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

Генеральний прокурор США Пам Бонді доручила Міністерству юстиції розпочати розслідування великого журі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Мета - це встановлення, чи могли посадовці адміністрації Барака Обами порушити федеральне законодавство під час оцінки дій Росії у період президентських виборів 2016 року.

Федеральному прокурору надано доручення представити великому журі наявні докази, що можуть свідчити про потенційні порушення.

Однак у листі, який підписала Бонді, не уточнюється, які саме звинувачення розглядаються, кого буде розслідувано і коли почнуться слухання.

Обвинувачення

Ініціатива стала публічною після заяви директора Національної розвідки Тулсі Габбард, яка в липні на брифінгу у Білому домі звинуватила окремих посадовців часів Обами у "зрадницькій змові" проти тодішнього кандидата в президенти Дональда Трампа.

Вона також повідомила, що вже передала відповідні кримінальні довідки до Мін’юсту.

Водночас колишні представники Міністерства юстиції та національної безпеки США розкритикували ініціативу, назвавши її "небезпечним політичним кроком" і "спробою відволікти увагу від інших скандалів", зокрема справи Джеффрі Епштейна.

Політичний контекст і позиції сторін

Законодавці-демократи вважають, що адміністрація Трампа намагається політизувати діяльність правоохоронних органів та переписати історію втручання РФ у вибори 2016 року.

Вони також звинувачують Трампа в прагненні використати державні інституції для переслідування політичних опонентів.

У відповідь на це представники консервативного крила вимагають оприлюднення документів, пов’язаних із діяльністю ФБР, ЦРУ та розвідки у 2016 році.

Зокрема, критика лунає на адресу колишнього директора ФБР Джеймса Комі та екс-директора ЦРУ Джона Бреннана, яких звинувачують у нібито політичному впливі на розслідування щодо команди Трампа.

Попередні розслідування і висновки

Також варто згадати розслідування Джона Дарема, призначеного за адміністрації Трампа.

Упродовж трьох років він не зміг знайти доказів змови між розвідувальними структурами та адміністрацією Обами, що могло б свідчити про фальсифікацію інформації щодо дій Росії.

Трамп продовжує публічно закликати до арештів колишніх посадовців, неодноразово публікуючи в соцмережах відео, зокрема з використанням штучного інтелекту, де зображується арешт Обами.

Нагадаємо, що директор Федерального розвідувального Бюро США Кеш Патель "випадково виявив" секретні документи щодо "зв'язків" президента Дональда Трампа з РФ.

Детальніше про те, що відомо про директора Федерального бюро розслідувань США - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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