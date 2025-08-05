Прокурорка США ініціювала судові слухання проти екс-адміністрації Обами
Генеральний прокурор США Пам Бонді доручила Міністерству юстиції розпочати розслідування великого журі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Мета - це встановлення, чи могли посадовці адміністрації Барака Обами порушити федеральне законодавство під час оцінки дій Росії у період президентських виборів 2016 року.
Федеральному прокурору надано доручення представити великому журі наявні докази, що можуть свідчити про потенційні порушення.
Однак у листі, який підписала Бонді, не уточнюється, які саме звинувачення розглядаються, кого буде розслідувано і коли почнуться слухання.
Обвинувачення
Ініціатива стала публічною після заяви директора Національної розвідки Тулсі Габбард, яка в липні на брифінгу у Білому домі звинуватила окремих посадовців часів Обами у "зрадницькій змові" проти тодішнього кандидата в президенти Дональда Трампа.
Вона також повідомила, що вже передала відповідні кримінальні довідки до Мін’юсту.
Водночас колишні представники Міністерства юстиції та національної безпеки США розкритикували ініціативу, назвавши її "небезпечним політичним кроком" і "спробою відволікти увагу від інших скандалів", зокрема справи Джеффрі Епштейна.
Політичний контекст і позиції сторін
Законодавці-демократи вважають, що адміністрація Трампа намагається політизувати діяльність правоохоронних органів та переписати історію втручання РФ у вибори 2016 року.
Вони також звинувачують Трампа в прагненні використати державні інституції для переслідування політичних опонентів.
У відповідь на це представники консервативного крила вимагають оприлюднення документів, пов’язаних із діяльністю ФБР, ЦРУ та розвідки у 2016 році.
Зокрема, критика лунає на адресу колишнього директора ФБР Джеймса Комі та екс-директора ЦРУ Джона Бреннана, яких звинувачують у нібито політичному впливі на розслідування щодо команди Трампа.
Попередні розслідування і висновки
Також варто згадати розслідування Джона Дарема, призначеного за адміністрації Трампа.
Упродовж трьох років він не зміг знайти доказів змови між розвідувальними структурами та адміністрацією Обами, що могло б свідчити про фальсифікацію інформації щодо дій Росії.
Трамп продовжує публічно закликати до арештів колишніх посадовців, неодноразово публікуючи в соцмережах відео, зокрема з використанням штучного інтелекту, де зображується арешт Обами.
Нагадаємо, що директор Федерального розвідувального Бюро США Кеш Патель "випадково виявив" секретні документи щодо "зв'язків" президента Дональда Трампа з РФ.
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