Вмешательство РФ в выборы президента США: Трамп не против ареста экс-директоров ЦРУ и ФБР

Президент США Дональд Трамп не против взятия под стражу экс-руководителей ФБР Джеймса Коми и ЦРУ Джона Бреннана. Их подозревают в распространении ложной информации о вмешательстве России в выборы в 2016 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью The Daily Caller.
Глава Белого дома назвал Коми и Бреннана "плохими" и "очень-очень больными людьми", а фальсификацию результатов выборов президента в 2016 назвал "преступлением века".
"Они плохие люди, и они очень, очень больные люди, даже хуже, чем просто плохие. Они больны", - сказал Трамп.
Президент отметил, что не может с уверенностью сказать, будут ли задержания.
Впрочем, он подчеркнул, что бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон, также виновата.
"У нас были неопровержимые доказательства в отношении Хиллари. Я не хотел этого видеть. Я не хотел, чтобы, знаете, жена президента попала в тюрьму, но она была абсолютно виновна. На больших митингах люди кричали: "Арестуйте ее!". Но после того, как мы выиграли выборы, я был очень великодушным", - сказал Трамп.
В июле директор национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала отчет, в котором отмечается, что после выборов 2016 года, администрация Барака Обамы изменила данные о вмешательстве России в выборы, чтобы попытаться отстранить Дональда Трампа от власти.
ЦРУ в своем отчете подтвердили эту информацию и указали на многие процедурные нарушения при составлении оценки вмешательства РФ в президентские выборы.
После Национальная разведка США уволила высокопоставленного аналитика ЦРУ, подготовившего доклад о вмешательстве РФ в выборы.
Генпрокурор США Пэм Бонди поручила Министерству юстиции начать расследование большого жюри по проверке нарушения администрацией Обамы федерального законодательства в этом деле.
Бывший заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что расследование связей Трампа с Россией было попыткой сговора разведывательной службы и Демократической партии.
Он призвал привлечь к уголовной ответственности Хиллари Клинтон и экс-чиновников администрации Обамы.