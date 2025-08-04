Політична помста від Трампа чи правда? У США звучать заклики посадити Клінтон, Обаму і ЦРУ

Соратник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер закликав переслідувати Гілларі Клінтон і посадовців адміністрації Обами за нібито "переворот" проти президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Global .

Так, колишній заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер заявив, що розслідування зв’язків Трампа з Росією було не чим іншим, як спробою змови розвідувальної служби та Демократичної партії.

За його словами, "містифікація" про російський слід у кампанії Трампа є "найбільшим обманом в історії США".

Стівен Міллер стверджує, що нові розвідувальні дані доводять, що все це було сплановано заздалегідь і відповідає ознакам "підбурювальної змови". Серед обвинувачених - колишні очільники ЦРУ і ФБР, а також сенатор Адам Шиффа.

"Зараз настав час відповідальності, щоб ми могли повернути цю демократію", – наголосив Міллер, додавши, що чекає активних дій з боку Мін’юсту.

Цими словами заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер закликав до кримінального переслідування колишньої державної секретарки Гілларі Клінтон та колишніх посадовців адміністрації Обами за "переворот" проти президента Дональда Трампа в рамках розслідування щодо Росії.

На ці звинувачення в офісі Обами відповіли жорстко, назвавши заяви "дивними, абсурдними та спробою відволікти увагу від справжніх проблем".