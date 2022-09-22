Втримати фінансовий фронт. Або чому Україні потрібна нова програма МВФ

Росія не змогла зламати дух українців ні на полі бою, ні знекровити економіку України, хоч би як того хотілося кремлівським окупантам. І хоч би якими складними були військові дії на території України, підготовка до нового фінансового року йде практично за планом.

Кабмін вніс до Ради проект бюджету на 2023 рік вчасно – до 15 вересня. Зрозуміло, його показники, м'яко кажучи, не тішать – ні курс долара під 50 гривень, ні очікуваний рівень цін, ні власне низькі доходи скарбниці. Що, втім, відповідає воєнному часу, в якому живе країна.

Успіхи на фронті визначать цифри держскарбниці

Бюджет, як визначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підготовлений за "консервативним середньо-песимістичним розрахунком". Тобто з огляду на те, що військова ситуація протягом наступного року істотно не зміниться.

Економіка після різкого падіння в поточному році (більш ніж на 30%) наступного повільно, але все ж таки відновить зростання (на 4,6%). Інфляція збережеться на рівні, близькому до поточного року – 30%. Проте, все може змінитися в залежності від ситуації на фронті.

Під час підготовки бюджету уряд розглядав понад 10 сценаріїв. Отже, залежно від розвитку подій, економіка наступного року може як впасти на 0,4%, так і зрости на 10% і більше, зазначив прем'єр. Приблизно так само і з іншими показниками.

Дефіцит бюджету наступного року поки що планується менше, ніж у поточному – до 20% ВВП. У номінальному виразі це 1,29 трлн. гривень. На 99% він покриватиметься за рахунок боргового фінансування, з якого майже 90% – зовнішні кредити. Це і гранти, і макрофінансова допомога, і, звичайно, кредити Міжнародного валютного фонду.

Чому програма потрібна вже зараз

Цього року МВФ фінансує Україну за програмою екстреної підтримки – Rapid Financing Instrument (RFI). У березні по ній до бюджету було отримано 1,4 млрд. доларів. Найближчим часом очікується другий транш на таку саму суму, про що нещодавно повідомив президент Володимир Зеленський .

Але це буде не ексклюзивна допомога, а виділення коштів у рамках додаткового фінансування країн, які зіткнулися з проблемами через нестачу продовольства, викликані військовими діями Росії. Просто Україні гроші буде виділено за прискореною процедурою.

Фактично МВФ поки що проводить фінансування, щоб зберегти баланс на користь України, зазначив у коментарі РБК-Україна голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук. Адже цього року Україна вже виплатила за колишніми боргами МВФ 1,5 млрд. доларів. Ще близько 1 млрд. треба буде повернути до кінця року.

"МВФ проводить фінансування так, щоб Україні не довелося повертати цього року більше, ніж вона отримала", – констатував Ваврищук.

Денис Шмигаль та голова МВФ Крісталіна Георгієва (Фото: прес-служба Кабміну)

Нещодавно у МВФ повідомили про зміну глави місії щодо України. А цього тижня стало відомо, що делегація Фонду вже у новому складі у жовтні розпочне переговори з урядом щодо нової програми. І це, як очікується, буде ширша програма співпраці з МВФ.

Її завдання – підтримати Україну у найближчі кілька років. Але поки що формат програми та загальний обсяг кредиту остаточно не погоджено. У Мінфіні поки що уникають конкретики з цього питання.

Виконавчий директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський вважає, що деяка затримка з початком роботи над новою програмою МВФ пов'язана з тим, що на рівні експертів та країн-акціонерів фонду було неможливо узгодити формат програми.

В умовах війни практично неможливо спрогнозувати зміни фінансових та економічних показників, наголосив Вишлінський. Відповідно до правил стандартних кредитних програм МВФ (EFF та Stand-by), за якими Україна зазвичай кредитувалася, потрібно встановлювати цільові маяки для підтвердження ефективності програми. Саме їх виконання і дозволить збільшити розмір програми від того, що є зараз до рівня, необхідного Україні.

Прецеденту кредитувати країну, яка веде повномасштабну війну, у МВФ не було. Тому й виникли складнощі. У серпні представники української влади провели низку переговорів із колегами з деяких найбільших акціонерів МВФ (США, Німеччина, Франція, Великобританія).

Вишлінський припускає, що саме тоді обговорювалися питання формату нової програми. "У даному випадку потрібне якесь політичне рішення чи нове технічне рішення. Тобто або проаналізувати, чи можна фінансувати Україну лише за існуючими умовами МВФ, чи модернізувати чи навіть створювати нові інструменти", - зазначив експерт.

Суми та формати: на що може розраховувати Україна

Поки що незрозуміло, про що домовилися в результаті. Ні в МВФ, ні в уряді та НБУ цю тему поки що не коментують ні публічно, ні в робочому порядку. Але напевно, загальне розуміння про нову програму вже є – і про суму, і про формат, інакше б про початок роботи місії не заявляли.

Дещо більше місяця тому міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна говорив, що дуже прийнятним був би варіант, за якого Україна отримає від Фонду як мінімум не менше, ніж має йому повернути. Тим більше, що у 23-му кредитору потрібно заплатити близько 3 млрд доларів.

"Нам головне, щоб з нами пішли у програму, тому що це не просто про кошти. Це ще й про сигнал взагалі ринку, іншим країнам-донорам, що Україна є надійним партнером", – пояснював міністр, уникаючи прямої відповіді на питання про суму програми.

А близько двох місяців тому голова НБУ Кирило Шевченко говорив про бажання домовитись про програму на 20 млрд доларів. І тоді передбачалося, що це буде формат EFF. Однак, за неофіційною інформацією, на таку суму не варто розраховувати. Джерела, знайомі з процесом переговорів, кажуть, що під час обговорень розглядався варіант до 5 млрд доларів.

Але, як вважає фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків, цього буде замало. "5 млрд доларів було багато в минулому житті. Зараз, коли інтервенція НБУ у червні була на 4 млрд, а наступного року потрібно буде знайти для бюджету 38 млрд доларів, то така сума навряд чи підійде уряду", - зазначив експерт у коментарі РБК -Україна.

Він припускає, що уряд може наполягати на збільшенні розміру програми, апелюючи тим, що у 2018 році Аргентина отримала трирічну програму на 50 млрд доларів.

З огляду на те, що джерела зовнішнього фінансування бюджету на 2023 рік поки що не зовсім зрозумілі, роль МВФ у цьому питанні має суттєво збільшитися, вважає Демків. "Я думаю, що частка МВФ у фінансуванні бюджету наступного року буде більшою, ніж у 2022 році", - зазначив він. Можливо, для досягнення компромісу обидві сторони підуть назустріч одна одній – МВФ погодиться на збільшення суми, а Україна – на додаткові умови, припустив експерт.

Міністр фінансів Сергій Марченко (Фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

У контексті співпраці з МВФ важлива не лише сума, а й формат програми. Якщо це Stand-by, то кредит надходитиме траншами протягом 1-3 років, EFF – до 5 років. Мінус Stand-by у тому, що його потрібно повертати протягом 3-5 років, термін повернення EFF – 4,5-10 років.

Поки що експерти припускають, що новий кредит буде або за програмою Stand-by зі збільшеним обсягом, або за EFF зі пом'якшеними умовами, якщо, звичайно, не підготують якийсь абсолютно новий формат. Тим більше, що в Мінфіні раніше допускали навіть програму без умов.

Україна, звісно, розраховує на фінансове плече і інших партнерів. Але дуже важливо домовитися з Фондом вже зараз, розуміючи, з яким багажем країна зайде у 2023 рік. На думку Гліба Вишлінського, на даному етапі для підтримки бюджету наступного року цілком підійшла б і невелика програма (наприклад, Stand-by на 1-1,5 року) на необхідну суму.

Це гарантувало б регулярні надходження до скарбниці, оскільки при виконанні умов програми (якщо вони все ж таки будуть) жодних затримок з фінансуванням МВФ не може виникнути. "Якщо для виділення грошей США потрібне рішення конгресу, а від ЄС – урядів країн-членів, то МВФ фактично сам друкує гроші. І якщо донор виконує умови, то кошти надходять за графіком", – зазначив він.

В умовах війни прогнозувати фінансово-економічну ситуацію справді практично неможливо. Цього року бюджет України майже щомісячно переглядається залежно від першочергових потреб фінансування. Наступного року, як заявив Денис Шмигаль, принаймні на початку року ситуація буде такою самою.