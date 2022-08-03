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Экономисты о новой программе с МВФ: нужна политическая воля

Новина українською →
Украина, Среда 03 августа 2022 11:39
Экономисты о новой программе с МВФ: нужна политическая воля Фото: программа МВФ с Украиной на 20 млрд долларов нуждается в политической воле (imf.org)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Украина хочет к 2023 году планирует договориться о новой программе Stаnd-by с МВФ объемом 20 млрд долларов. Для запуска программы требуется политическая воля МВФ и его акционеров.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов".

Из-за войны программа с МВФ будет нетипичной, считает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. Ведь даже для МВФ это будет новый опыт в работе со страной, которая находится в состоянии войны.

"И какую бы рамочную программу не выбрали, она потребует определенной модификации. Понятно, что сейчас в Украине огромная макроэкономическая неопределенность. Но мне кажется, что если у МВФ и его акционеров будет политическая воля запустить эту программу, то все остальные вопросы станут техническими", - считает Ваврищук.

Что же касается заявлений о невозможности финансирования МВФ стран в состоянии войны, то еще в конце 2014 год уже экс-представитель МВФ в Украине Жером Ваше говорил, что таких ограничений у Фонда нет.

Но пока переговорный процесс на начальном этапе. По словам исполнительного директора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеба Вышлинского, для начала МВФ нужно оценить уровень долговой нагрузки с учетом новой программы.

"Это следует считать по сравнению с размером экономики. А он непонятен из-за продолжающейся войны. Фактически МВФ должен доказать своим акционерам, что Украина будет способна с ним потом рассчитаться", - отметил Вышлинский в комментарии РБК-Украина.

Но в любом случае, как полагает эксперт, у Украины нет особых вариантов, как получить финансирование нужного объема на зиму-весну у кого-то другого, кроме у МВФ.

Ранее заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук заявил, что Украина заинтересована во внедрении новой программы с Международным валютным фондом, однако фонд пока не готов к решительным шагам в той ситуации, в которой оказалась Украина.

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