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Программа МВФ во время войны: на что может рассчитывать Украина

Новина українською →
Киев, Понедельник 15 августа 2022 07:30
Программа МВФ во время войны: на что может рассчитывать Украина Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

В Министерстве финансов рассчитывают получить от Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе как минимум больше, чем Украина должна уплатить Фонду по долгам.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"Вопрос суммы я не хочу озвучивать, потому что это некорректно. То, что хотим мы - это, конечно, очень хорошо. Но более важно то, что могут нам предоставить. Это вопрос компромиссов, договоренностей и вообще наличия программы", - отметил он.

По его словам, пока нет понимания, что это будет за программа, поэтому сложно сказать, какие будут ее условия. Не исключено, что это может быть программа без условий.

"Нам главное, чтобы с нами пошли в программу, потому что это не просто про средства. Это еще и про сигнал вообще рынка, другим странам-донорам, что Украина является надежным партнером", - добавил Марченко.

Он также напомнил об идее перечисления Украине квот специальных прав заимствований, распределенных в прошлом году МВФ между странами для борьбы с экономическими последствиями пандемии. Впрочем, из-за определенных технических сложностей, по словам министра, с точки зрения имплементации пока нет реальных шагов.

Напомним, ранее глава Нацбанка Кирилл Шевченко говорил, что надеется на сделку с МВФ на 15-20 млрд долларов, которая желательно должна заработать уже в ноябре.

Тем временем у президента Владимира Зеленского отмечают, что даже программа на 5 млрд долларов поможет убедить иностранных кредиторов в том, что макроэкономическая ситуация в стране под контролем.

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МВФ Сергей Марченко
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