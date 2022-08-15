Программа МВФ во время войны: на что может рассчитывать Украина

В Министерстве финансов рассчитывают получить от Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе как минимум больше, чем Украина должна уплатить Фонду по долгам.

"Вопрос суммы я не хочу озвучивать, потому что это некорректно. То, что хотим мы - это, конечно, очень хорошо. Но более важно то, что могут нам предоставить. Это вопрос компромиссов, договоренностей и вообще наличия программы", - отметил он.

По его словам, пока нет понимания, что это будет за программа, поэтому сложно сказать, какие будут ее условия. Не исключено, что это может быть программа без условий.

"Нам главное, чтобы с нами пошли в программу, потому что это не просто про средства. Это еще и про сигнал вообще рынка, другим странам-донорам, что Украина является надежным партнером", - добавил Марченко.

Он также напомнил об идее перечисления Украине квот специальных прав заимствований, распределенных в прошлом году МВФ между странами для борьбы с экономическими последствиями пандемии. Впрочем, из-за определенных технических сложностей, по словам министра, с точки зрения имплементации пока нет реальных шагов.