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Втретє знищили тиловий танковий полк. Спецпризначенці СБУ показали роботу на фронті

Субота 26 серпня 2023 12:32
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Втретє знищили тиловий танковий полк. Спецпризначенці СБУ показали роботу на фронті Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Підрозділ Центру спецоперацій "А" СБУ "Білий вовк" продовжують знищувати ворога на фронті. Наполегливо добивають третій танковий полк росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"З початку повномасштабного вторгнення бійці лише цього підрозділу у складі ЦСО "А" знищили 216 танків", - пише пресслужба.

Зазначається, що штатна чисельність танкового полку армії країни-терориста становить 94 одиниці. Спецпризначенці вже "закрили" 2 полки на своєму рахунку й добивають третій.

Результати їх роботи можна побачити на відео.

Втрати Росії у війні

Згідно з оновленими даними Генерального штабу, протягом минулої доби, 25 серпня, наші воїни знищили ще 640 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення на територію України країна-терорист втратила близько 260 270 одиниць особового складу.

Тим часом військові показали процес знищення російського складу із боєприпасами.

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