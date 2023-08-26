Втретє знищили тиловий танковий полк. Спецпризначенці СБУ показали роботу на фронті

Підрозділ Центру спецоперацій "А" СБУ "Білий вовк" продовжують знищувати ворога на фронті. Наполегливо добивають третій танковий полк росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"З початку повномасштабного вторгнення бійці лише цього підрозділу у складі ЦСО "А" знищили 216 танків", - пише пресслужба.

Зазначається, що штатна чисельність танкового полку армії країни-терориста становить 94 одиниці. Спецпризначенці вже "закрили" 2 полки на своєму рахунку й добивають третій.

Результати їх роботи можна побачити на відео.

Втрати Росії у війні

Згідно з оновленими даними Генерального штабу, протягом минулої доби, 25 серпня, наші воїни знищили ще 640 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення на територію України країна-терорист втратила близько 260 270 одиниць особового складу.

Тим часом військові показали процес знищення російського складу із боєприпасами.