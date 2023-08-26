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Третий раз уничтожили тыловой танковый полк. Спецназовцы СБУ показали работу на фронте

Суббота 26 августа 2023 12:32
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Третий раз уничтожили тыловой танковый полк. Спецназовцы СБУ показали работу на фронте Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Подразделение Центра спецопераций "А" СБУ "Белый волк" продолжают уничтожать врага на фронте. Настойчиво добивают третий танковый полк россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"С начала полномасштабного вторжения бойцы только этого подразделения в составе ЦСО "А" уничтожили 216 танков", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что штатная численность танкового полка армии страны-террориста составляет 94 единицы. Спецназовцы уже "закрыли" 2 полка на своем счету и добивают третий.

Результаты их работы можно увидеть на видео.

Потери России в войне

Согласно обновленным данным Генерального штаба, за прошедшие сутки, 25 августа, наши воины уничтожили еще 640 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины страна-террорист потеряла около 260 270 единиц личного состава.

Между тем, военные показали процесс уничтожения российского склада с боеприпасами.

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