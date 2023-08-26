Третий раз уничтожили тыловой танковый полк. Спецназовцы СБУ показали работу на фронте
Подразделение Центра спецопераций "А" СБУ "Белый волк" продолжают уничтожать врага на фронте. Настойчиво добивают третий танковый полк россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
"С начала полномасштабного вторжения бойцы только этого подразделения в составе ЦСО "А" уничтожили 216 танков", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что штатная численность танкового полка армии страны-террориста составляет 94 единицы. Спецназовцы уже "закрыли" 2 полка на своем счету и добивают третий.
Результаты их работы можно увидеть на видео.
Потери России в войне
Согласно обновленным данным Генерального штаба, за прошедшие сутки, 25 августа, наши воины уничтожили еще 640 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины страна-террорист потеряла около 260 270 единиц личного состава.
Между тем, военные показали процесс уничтожения российского склада с боеприпасами.
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